Denní shrnutí – Wall Street roste před výsledky „Magnificent Seven“

- Americké akciové trhy se blíží k rekordním maximům, protože investoři očekávají silné firemní tržby a možné snížení sazeb Fedu.
- OpenAI posiluje partnerství s Microsoftem prostřednictvím převodu akcií v hodnotě 135 miliard USD, zatímco UnitedHealth a Cameco hlásí lepší než očekávané výsledky.
- Evropské akciové indexy dnes vykázaly smíšený vývoj, když po pondělních rekordních maximech uzavřely seanci s mírným poklesem. Euro Stoxx 50 klesl o 0,12 %. Mezi jednotlivými trhy německý DAX ztratil přibližně 0,1 %, francouzský CAC 40 klesl o 0,3 %, zatímco britský FTSE 100 mírně posílil o 0,4 %.
- Výsledková sezóna v USA vstupuje do klíčové fáze. Zítra zveřejní čtvrtletní výsledky Microsoft, následovat budou další společnosti ze skupiny „Magnificent Seven“ v následujících dnech.
- OpenAI převedla 27 % svých akcií na Microsoft v hodnotě 135 miliard USD, čímž posílila strategické partnerství a umožnila Microsoftu lepší přístup ke klíčovým AI technologiím, při zachování nezávislosti OpenAI.
- Akcie UnitedHealth Group rostou po zveřejnění výsledků za 3. čtvrtletí 2025, které překonaly očekávání analytiků.
- Akcie Cameco vyskočily přibližně o 20 % na rekordní maximum po oznámení strategického partnerství s americkou vládou, Brookfield a Westinghouse, zahrnujícího potenciální kontrakty v hodnotě 80 miliard USD.
- Ceny domů v USA v srpnu nečekaně vzrostly o 0,4 %, navzdory očekávanému poklesu o 0,1 %, což představuje pozitivní překvapení po měsících mírných poklesů.
- Index spotřebitelské důvěry v USA za říjen dosáhl 94,6, nad tržním očekáváním 93,4, ale pod revidovanou zářijovou hodnotou 95,6. Spotřebitelský sentiment zůstává pod hranicí 100, což signalizuje obezřetné výdaje.
- Spotřebitelská důvěra v Německu podle GfK klesla pod odhady kvůli geopolitickému napětí, obavám z inflace a nejistotě ohledně zaměstnání, což tlumí ekonomický optimismus.
- Cena ropy Brent klesla na přibližně 64,30 USD za barel, tedy asi o 2 % oproti předchozímu dni. Ropa zůstává pod tlakem kvůli očekáváním dalšího navýšení produkce OPEC+, které převážilo pozitivní náladu z vyjednávání mezi USA a Čínou.
- Cena zlata klesla asi o 1 % na zhruba 3 971 USD za unci, obchodovalo se mezi 3 901 až 4 034 USD, zatímco stříbro vzrostlo o přibližně 0,5 % na 47,06 USD za unci.
- Bitcoin vzrostl o přibližně 0,5 % na 114 500 USD, zatímco Ethereum mírně oslabilo o 0,3 % na přibližně 4 100 USD.
