Zemní plyn roste o 4 % kvůli chladnému počasí v USA a silné poptávce 📈 Co bude dál?

Futures na zemní plyn v USA (NATGAS) dnes rostou o 4 %, v čele s prudkým růstem lednového kontraktu, který vystřelil vzhůru při expiraci. Růst zaznamenaly i kontrakty s pozdějším dodáním. Hlavním býčím faktorem je výrazně chladnější výhled počasí pro severní a západní části USA, kdy od 31. prosince do začátku ledna meteorologické modely ukazují na silnější ochlazení – to zvyšuje očekávání vyšší poptávky po vytápění.
- Dalším klíčovým podpůrným faktorem je mimořádně silná poptávka po LNG, přičemž americký export do světových trhů běží na rekordních nebo téměř rekordních úrovních, čímž pomáhá absorbovat domácí nabídku.
- Tyto pozitivní vlivy jsou částečně vyvažovány solidní produkcí v USA, která nadále poskytuje významný „polštář“ nabídky a omezuje prostor pro prudší růst cen.
- Nejnovější zpráva EIA o zásobách podpořila růst: za týden končící 19. prosince došlo k odčerpání 166 miliard kubických stop (Bcf), čímž se celkové zásoby snížily na 3 413 Bcf.
- Tento pokles posunul zásoby v USA poprvé od dubna pod pětiletý průměr, což signalizuje přechod trhu od komfortní nabídky k těsnější rovnováze.
- Aktuální zásoby jsou 24 Bcf pod sezónním průměrem let 2020–2024, zatímco ještě před týdnem byly 32 Bcf nad průměrem – výrazný obrat, který trh rychle započítal.
- Výše odčerpání byla blízko očekávání (169 Bcf dle WSJ), což posiluje důvěru, že poptávka tažená chladem se začíná reálně projevovat.
- Nicméně růst by mohl být otestován začátkem ledna, jelikož Climate Prediction Center (NOAA) signalizuje oteplení napříč USA v období od 6. do 12. ledna 2026.
Zdroj: NOAA, CPC
Futures na zemní plyn dnes vzrostly téměř o 4 % a dosáhly nejvyšší úrovně od 17. prosince. Pokud by cena klesla z dnešní úrovně, test hladiny 3,80 USD může být bezprostřední.
Naopak, pokud bude cena dále růst a prorazí nad EMA50 (oranžová linie), fundamenty mohou podpořit trend i v lednu – zejména pokud se předpovědi počasí NOAA pro období 6.–12. ledna změní.
Zdroj: xStation5
