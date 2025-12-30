Pentagon uzavřel s Boeingem kontrakt na 8,6 miliardy USD na stíhačky F-15 pro Izrael

-
Pentagon uzavřel kontrakt s Boeingem na 25 (s opcí na dalších 25) stíhaček F-15IA pro Izrael.
Hodnota kontraktu činí 8,6 miliardy USD, dokončení se očekává do konce roku 2035.
Dodávky spadají pod program zahraničního vojenského prodeje (FMS).
USA zůstávají hlavním obranným partnerem Izraele navzdory domácím protestům.
Ministerstvo obrany USA oznámilo, že uzavřelo kontrakt v hodnotě 8,6 miliardy USD se společností Boeing na dodávku nových stíhacích letounů F-15IA pro izraelské letectvo. Oznámení přišlo krátce po setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem na Floridě.
Dle oficiálního prohlášení Pentagonu kontrakt zahrnuje návrh, integraci, testování a výrobu 25 nových letadel F-15IA, s možností navýšení o dalších 25 kusů. Jedná se o součást programu zahraničního vojenského prodeje (FMS), který umožňuje spojeneckým státům nakupovat zbrojní techniku přímo od amerických výrobců se souhlasem vlády USA.
Izrael je dlouhodobě nejvýznamnějším spojencem USA na Blízkém východě a zároveň největším příjemcem americké vojenské pomoci. Tento obchod tak dále posiluje bezpečnostní spolupráci mezi oběma zeměmi.
Kontrakt bude zajišťován ve výrobním závodě Boeingu v St. Louis, přičemž dokončení všech prací se očekává do 31. prosince 2035.
Navzdory protestům pro-palestinských a proti-válečných skupin v USA, které požadují zastavení vojenské pomoci Izraeli kvůli situaci v Gaze, nedošlo ze strany současné ani předchozí administrativy k žádné změně v podpoře Izraele.
Graf BA.US (D1)
Akcie společnosti Boeing zaznamenaly v posledních týdnech výrazné oživení a aktuálně se obchodují na ceně 217,89 USD, čímž překonaly klouzavé průměry EMA 50 (205,89 USD) i SMA 100 (212,89 USD). Tento technický průraz nad klíčové úrovně podporuje pozitivní trendový obrat po předchozím medvědím období. RSI se nachází na hodnotě 62,6, což signalizuje silný nákupní zájem, ale zároveň stále ponechává prostor pro další růst bez bezprostředního rizika překoupenosti.
Zdroj: xStation5
