Novo Nordisk a Eli Lilly snižují ceny léků na obezitu v Číně

-
Novo Nordisk a Eli Lilly snižují ceny léků Wegovy a Mounjaro v Číně až o 48–75 %.
-
Cílem je reagovat na rostoucí domácí konkurenci a expirované patenty.
-
Čína se stává klíčovým trhem – do roku 2030 může být 65 % populace s nadváhou.
-
Farmaceutické firmy mění cenovou strategii směrem k širší dostupnosti léčby.
-
Novo Nordisk a Eli Lilly snižují ceny léků Wegovy a Mounjaro v Číně až o 48–75 %.
-
Cílem je reagovat na rostoucí domácí konkurenci a expirované patenty.
-
Čína se stává klíčovým trhem – do roku 2030 může být 65 % populace s nadváhou.
-
Farmaceutické firmy mění cenovou strategii směrem k širší dostupnosti léčby.
Farmaceutické společnosti Novo Nordisk a Eli Lilly oznámily snížení cen svých nejprodávanějších léků na hubnutí Wegovy a Mounjaro na čínském trhu. Tento krok přichází v době, kdy se Čína stává jedním z nejdynamičtěji rostoucích trhů s léčbou obezity a zároveň sílí tlak domácí konkurence.
Dánský výrobce Novo potvrdil, že přistoupil k úpravě cen Wegovy v Číně, i když přesné číslo oficiálně nezveřejnil. Podle čínského média Yicai byly ceny dvou nejvyšších dávek Wegovy sníženy až o 48 %, konkrétně na 987 jüanů (141 USD) a 1 284 jüanů měsíčně v některých provinciích, například v Yunnanu a Sichuanu.
Podobně se připravuje na snížení cen i Eli Lilly. Podle příspěvku na účtu nemocnice v Nankingu na síti WeChat dojde k poklesu ceny Mounjara od 1. ledna 2026. Zmíněný příspěvek uvádí, že 10mg injekční pero Mounjaro klesne z původní ceny 2 180 jüanů na přibližně 445 jüanů (63 USD). To představuje snížení o více než 75 %.
Důvodem těchto kroků je intenzivní konkurence a tlak na ceny, zejména ze strany čínských firem jako Innovent Biologics, CSPC Pharmaceutical Group a Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical, které vyvíjejí vlastní verze přípravků na bázi semaglutidu – účinné látky, jejíž patent společnosti Novo vyprší v roce 2026.
Zároveň se farmaceutičtí giganti snaží reagovat na obrovský tržní potenciál: podle odhadů by do roku 2030 mohlo být v Číně až 65 % obyvatel s nadváhou nebo obezitou, což představuje stovky milionů potenciálních pacientů. Obě společnosti tak posouvají svou strategii směrem k cenově dostupnější léčbě pro samoplátce, nejen v Číně, ale i v jiných klíčových rozvíjejících se trzích – například v Indii, kde Novo nedávno snížilo ceny Wegovy až o 37 %, nebo v USA, kde se rovněž přistoupilo k cenovým úpravám.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Akcie Corcept Therapeutics se propadly po zamítnutí klíčového léku FDA
OpenAI nastavuje nový standard: Průměrná odměna pro zaměstnance přes 1,5 milionu USD
US Open: Americké indexy mírně oslabují během posledního obchodního dne roku 2025
Disney zaplatí 10 milionů dolarů za porušení zákona o ochraně dětských údajů na YouTube
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.