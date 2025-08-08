Denní shrnutí: Wall Street roste, ropa klesá při šancích na příměří na Ukrajině

Dnešní seance na Wall Street je opět ve znamení pozitivního sentimentu, který souvisí s očekáváním příznivého výsledku jednání mezi Trumpem a Putinem příští týden. Reakce na evropských burzách byla smíšená – akcie německé Rheinmetall po oznámení klesly téměř o 2 %.
US500 je dvě hodiny před koncem seance výše o 0,5 %, zatímco US100 přidává 0,6 %. Příští týden už neuvidíme žádné významné výsledky od velkých společností z Wall Street. US30 zůstává pozadu – dnes klesá i přes zisky indexů Nasdaq 100 a S&P 500, tažených zejména technologickými firmami jako Apple.
Ropa WTI prudce klesla na 63 USD za barel kvůli vysoké pravděpodobnosti setkání Trump–Putin příští týden, což potenciálně snižuje šance na zavedení dalších sankcí a sekundárních cel vůči Rusku. Následně se však odrazila od podpory a aktuálně roste zhruba o 0,2 %.
Podle nedávných zpráv z amerických médií má Trump garantovat příměří s ponecháním ruských zisků na Ukrajině. Ukrajinský prezident Zelenskyj uvedl, že jeho poradci mají jednat se zahraničními spojenci, a dodal, že vše nasvědčuje tomu, že bude dosaženo alespoň příměří.
Cena zemního plynu se vrací pod 3 USD/MMBTU kvůli nejistotě ohledně budoucí spotřeby. Včera plyn zdražil díky menšímu než očekávanému růstu zásob.
Nálada na trhu kryptoměn je optimistická. Pozornost investorů se odklání od Bitcoinu, jehož cena se v posledních dnech konsoliduje mezi 114 000–117 000 USD. Ethereum dnes dosahuje 4 000 USD díky silné poptávce od tzv. treasury společností, které se stávají alternativou k ETF a nabízejí lepší podmínky včetně využití stakingu. Červenec byl navíc nejlepším měsícem v historii z hlediska počtu transakcí na blockchainu ETH.
EURUSD zůstává nad 1,1600 a tento týden výrazně posílil, což souvisí s nejistotou ohledně cel. Zlato opět klesá pod 3 400 USD za unci kvůli nadějím na příměří mezi Ruskem a Ukrajinou.
Z BigTech společností dominuje Apple s více než 4% růstem ceny akcií. Společnost nedávno obdržela řadu pozitivních doporučení od analytických domů díky silným výsledkům za poslední čtvrtletí (nejvyšší růst tržeb od prosince 2024), nabitému kalendáři produktů (iPhone Air, iPhone 20) a AI produktům.
Z dalších firem stojí za zmínku Monster Beverage, která tento týden v poslední seanci přidala 6 % díky dobrým výsledkům. Naopak Pinterest výrazně ztrácí kvůli obavám z AI, která by mohla firmu připravit o příjmy.
Na TradeDesk, firmu pro automatizaci marketingu, dopadá panický výprodej – akcie klesají o 37 %. Under Armour ztrácí více než 21 % kvůli slabým prodejním prognózám a tlaku inflace a cel.
Americké zbrojařské firmy dnes zaznamenávají relativně malé ztráty, přestože se objevily zprávy, že Indie odstupuje od řady dohod na nákup amerických zbraní. Lockheed Martin klesá o více než 1 % a akcie největší zbrojařské společnosti RTX Corp. jsou beze změny.
