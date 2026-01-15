Denní shrnutí: Wall Street roste, ropa klesá 🗽 Zatěžuje silnější dolar Bitcoin?

- Akciové indexy pokračují v růstu – futures na Nasdaq 100 (US100) posilují o více než 1 % směrem k úrovni 26 000 bodů, taženy silným růstem v polovodičovém sektoru. Futures na S&P 500 (US500) přidávají 0,7 %.
- Pozitivní výsledky Tchajwanské TSMC, která zaznamenala 35% meziroční růst tržeb, výrazně podpořily optimismus investorů. Akcie KLA Corp rostou téměř o 9 % po pozitivních komentářích od Wells Fargo a Morgan Stanley, kteří zdůraznili rostoucí poptávku po paměťových čipech.
- Ceny ropy dnes klesají o téměř 3 % poté, co Donald Trump údajně na poslední chvíli odvolal útok na Írán a naznačil, že USA mohou odvetu odložit. Brent (OIL) oslabuje téměř o 3 % a obchoduje se pod 64 USD za barel, čímž koriguje část předchozích zisků.
- Futures na zemní plyn Henry Hub (NATGAS) se zotavují po počáteční negativní reakci na data EIA, která ukázala pokles zásob o 71 miliard kubických stop (bcf), zatímco trh očekával úbytek o 91 bcf. Předchozí zpráva uváděla ještě větší pokles o 119 bcf.
- Bitcoin dnes oslabuje téměř o 1 % a klesá pod úroveň 96 000 USD, navzdory pozitivnímu vývoji na Wall Street.
- Bitcoinové ETF od BlackRock a Fidelity zaznamenaly včera čistý příliv okolo 770 milionů USD, zatímco Ethereum ETF přilákaly 175 milionů USD. On-chain data ukazují na zlepšující se poptávku na spotovém trhu a omezení prodejního tlaku ze strany dlouhodobých držitelů, ačkoliv opční trhy zůstávají relativně opatrné.
- Podle mluvčího Bílého domu Karoline Leavitt má Trump v následujících týdnech rozhodnout o novém šéfovi Fedu a zároveň usiluje o snížení nákladů na úvěry u kreditních karet nabízených americkými společnostmi.
Zdroj: xStation5
