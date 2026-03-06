Shrnutí trhů: Kapitál opouští Evropu 🇪🇺 📉

Trhy
- Evropské akcie: Evropská seance je ve znamení výrazných poklesů. Největší odlivy jsou vidět na rozvíjejících se trzích (polský W20: −1,6 %), i když širší evropský trh ztrácí jen o něco méně (EU50: −1,3 %). Výprodej je plošný – zasahuje růstové (Tech: ASML −3,4 %), cyklické (Finance: HSBC −0,7 %) i defenzivní sektory (farmacie: Roche −2,8 %, GSK −1,3 %). Jediným „zeleným ostrovem“ je dnes energetika (Shell +1,4 %, BP +2,0 %).
- Firemní zprávy: Experimentální lék na obezitu od Roche a Zealand Pharma investory zklamal – po 42 týdnech přinesl pouze 10,7% úbytek hmotnosti. Akcie Zealand proto spadly o rekordních 32 % a Roche oslabila o 3,3 %. Navzdory minimálním vedlejším účinkům analytici pochybují, že se látka stane léčbou první volby v tomto vysoce konkurenčním trhu.
- Měny: Index amerického dolaru (DXY) přidává dalších 0,3 % a je na nejvyšší úrovni od prosince 2025. Největší zásah schytává euro (EUR/USD: −0,4 % na 1,156), zatímco i další bezpečné přístavy ustupují: švýcarský frank (USD/CHF: +0,15 %) a japonský jen (USD/JPY: +0,3 %).
- Komodity: Zlato prodlužuje včerejší korekci o dalších 0,2 % na 5 070 USD, pod tlakem dalšího posílení dolaru. Brent skáče o dalších 5,7 % na téměř 89 USD, zatímco WTI roste o 8,7 % na téměř 86 USD za barel.
Ekonomika a politika
-
HDP eurozóny: Nejnovější údaj o HDP eurozóny byl revidován dolů z 1,3 % na 1,2 % r/r. Ve 4Q 2025 byl růst HDP v eurozóně i v EU tažen pozitivními příspěvky spotřeby domácností, vládních výdajů a investic do fixního kapitálu. Celkový růst však brzdily klesající exporty a negativní příspěvek zásob.
- Komentář Fedu: Christopher Waller z Fedu uvedl, že válka v Íránu by neměla vést k dlouhodobému růstu inflace. Jeho tón však nebyl zcela holubičí – Waller varoval, že energetický cenový šok trvající týdny či měsíce bude pro Fed problém, a připomněl, že předchozí energetické šoky trvale zvýšily cenovou hladinu.
- Konflikt USA–Írán: Prezident Trump v nedávných rozhovorech uvedl, že Američané by měli počítat s rizikem íránských útoků a poznamenal, že ve válce „lidé umírají“. Oznámil také, že cílem vojenské operace je úplná změna režimu v Íránu a instalace nového „rozumného“ lídra podporovaného USA, pro tuto pozici už má mít konkrétní kandidáty.
- Reakce EU: Ursula von der Leyenová a António Costa se v pondělí setkají s lídry zemí Perského zálivu, aby projednali konflikt na Blízkém východě. EU se obává eskalace války i potenciální energetické a migrační krize. Kvůli těmto hrozbám byla zrušena setkání EU na Kypru, zatímco pomoc regionu se navyšuje.
- Energetická bezpečnost: Podle německého ministra hospodářství „trhy s energetickými komoditami zůstávají likvidní a nejsou problémy s bezpečností dodávek plynu“. Odstávka produkce LNG v Kataru však byla hlavním faktorem poklesu eura, vzhledem k vysoké citlivosti regionu na ceny komodit.
EU50 je na nejnižší úrovni od prosince 2025, zatímco EURUSD prohlubuje ztráty pod hranicí 1,1600.
Zdroj: xStation5
