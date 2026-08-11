Denní shrnutí – Ropa roste kvůli nejistotě, trh čeká na data o inflaci

🌍 Makroekonomika a měnová politika
- Šéf chicagského Fedu Austan Goolsbee zdůraznil, že inflace v současnosti zůstává největší výzvou pro americkou ekonomiku. Zároveň však uvedl, že stabilní kondice spotřebitelů by měla trh ochránit před hlubším propadem, přestože samotný trh práce označil za stabilní, ale zdaleka ne velmi dobrý.
- Prodeje existujících domů v USA v červenci dosáhly anualizovaně 4,06 milionu, což bylo mírně nad očekávanými 4,05 milionu. Navzdory překonání prognóz zůstává realitní trh utlumený kvůli vysokým hypotečním sazbám a ceny meziročně vzrostly o 2,0 %.
- Obchodní zástupci USA a Kanady dokončují detaily možné hospodářské dohody, kterou plánují představit příští týden. Cílem této iniciativy je zajistit obchodní vztahy proti případným politickým změnám po prezidentských volbách.
- Ratingová agentura Fitch Ratings varovala, že rostoucí ekonomická konkurenceschopnost Číny představuje stále větší výzvu pro hospodářský růst Evropské unie.
- Australská centrální banka (RBA) rozhodla ponechat úrokové sazby na současné úrovni, což odpovídalo očekáváním trhu. Investoři v Austrálii se nyní soustředí na globální impulzy a čekají na klíčová inflační data z USA.
- Po 19:00 činí výnos amerických 10letých dluhopisů 4,68 %, německých 10letých dluhopisů 3,16 % a britských dluhových cenných papírů 4,96 %. Je třeba upozornit, že navzdory slabým datům z amerického trhu práce a očekávání poklesu inflace zůstávají výnosy v USA vysoké, což nepodporuje vysoké ceny zlata.
📈 Akciový trh a firemní výsledky
- Evropské akciové trhy zakončily den se smíšeným sentimentem, ale německý DAX a španělský Ibex dokázaly vytvořit nová historická maxima. Německý index přidal 0,26 % a uzavřel na 26 391,43 bodu, zatímco španělský benchmark vzrostl o 0,20 %, podpořen silnou výsledkovou sezónou a nadějemi na deeskalaci konfliktu na Blízkém východě. Při pohledu na futures kontrakty DE40 aktuálně roste o 0,14 % a SPA35 o 0,32 %.
- Výsledková sezóna na Wall Street se blíží ke konci a pozornost investorů se soustředí na to, zda si současný růst dokáže udržet momentum. Pozitivní překvapení ve výsledcích technologických společností zlepšila sentiment, ale vysoké valuace nutí trhy k opatrnosti před zveřejněním CPI.
- Americký gigant Nvidia plánuje spustit finanční program zaměřený na podporu další vlny rozvoje umělé inteligence na Wall Street. Společnost chce zajistit kapitál pro rozvoj hardwarové infrastruktury, který má posílit její dominantní postavení na trhu. Zároveň pracuje na novém modelu Nemotron 4 s bilionem parametrů, který má přímo konkurovat řešením OpenAI.
- Intel oznámil plán vyčlenit 20 miliard USD na investice, které mají společnosti umožnit návrat do pozice technologického lídra. Zároveň se na trhu objevily zprávy, že přibližně 33 % objednávek investorů v nedávné emisi akcií nezískalo žádnou alokaci.
- Sektor výrobců sportovního oblečení se dostal pod silný tlak po zklamání z finančních výsledků značky On Holding za druhé čtvrtletí, která zároveň snížila celoroční výhled tržeb. To se promítlo do poklesu ocenění dalších gigantů v odvětví, jako jsou Nike, Puma a Adidas.
- SpaceXAI oznámila spuštění beta verze softwaru Grok Bot, který má fungovat jako tým virtuálních asistentů vykonávajících podnikové úkoly. Nástroj byl zpřístupněn předplatitelům prémiových balíčků na desktopových i mobilních systémech.
- Anthropic dokončil dohodu v hodnotě 9,1 miliardy USD se společností Riot Platforms, která se specializuje na těžbu Bitcoinu a nedávno zpřístupnila svá datová centra pro AI výpočty.
- Kalendář publikací na následující dny zahrnuje finanční výsledky evropských gigantů, jako jsou E.On, ABN Amro, Hannover Re a Sampo.
- Po 19:00 ztrácí futures na index S&P 500 0,31 %, Nasdaq 100 odepisuje 0,54 % a Dow Jones klesá o 0,12 %.
- Akcie Nvidie mezitím ztrácejí 0,14 %, zatímco cenné papíry TSMC rostou o 0,49 %.
💱 Měnové trhy
- Americký dolar se pohybuje v konsolidačním pásmu a investoři se před zveřejněním inflačních dat CPI vyhýbají větším pohybům. Tento údaj bude pro Federální rezervní systém klíčový při rozhodování o případné změně úrokových sazeb v září. Očekává se mírný pokles inflace, ta však zůstane výrazně nad cílem.
- Japonský jen opět vykazuje slabost vůči hlavním měnám, což naznačuje, že předchozí devizové intervence vlády měly pouze krátkodobý dopad na trh. Investoři stále více očekávají rozhodnější kroky a zvýšení sazeb ze strany Bank of Japan.
- Brazilský real byl nejslabší měnou rozvíjejících se trhů a vůči dolaru ztratil téměř 1 %. Oslabení měny vyplývá z rostoucího politického rizika a předvolebních průzkumů favorizujících prezidenta Lulu, které zastínily jestřábí vyjádření místní centrální banky upozorňující na potřebu zachovat restriktivní měnovou politiku.
- Měnový pár AUDUSD se stal jedním z hlavních instrumentů dne poté, co reagoval na rozhodnutí RBA ponechat úrokové sazby beze změny a na globální sentiment spojený s geopolitickým rizikem.
- Po 19:00 dolarový index roste o 0,06 %.
🛢️ Komodity
- Ceny ropy byly během seance mimořádně volatilní a Brent se vrátil poblíž úrovně 88 USD za barel. Počáteční růst byl dočasně vymazán po optimistických zprávách z Pákistánu o možné dohodě mezi USA a Íránem, trhy se však rychle vrátily k nákupům po tvrdé rétorice Teheránu ohledně zachování blokády Hormuzského průlivu. Napětí dále zvyšují vyjádření představitelů íránské armády a zprávy o incidentech v dalších těžebních regionech. Investoři však zůstávají velmi opatrní, protože každá další diplomatická zpráva může zásadně změnit situaci na grafech.
- Íránské revoluční gardy (IRGC) pohrozily, že v případě agrese ze strany USA by mohly být ohroženy globální internetová infrastruktura, elektrárny a tisíce kilometrů energetických potrubí. Íránští představitelé zároveň uvedli, že případná jednání s Ománem o lodní dopravě jsou oddělena od otázky úplného uzavření strategického průlivu.
- Americká vládní agentura EIA zveřejnila report STEO, ve kterém zvýšila výhled produkce ropy v USA pro rok 2026 na 13,8 milionu barelů denně a produkce zemního plynu pro rok 2027 na 116 miliard kubických stop denně. Agentura zároveň očekává, že výpadky exportu ropy z Blízkého východu v objemu přibližně 600 tisíc barelů denně potrvají minimálně do konce roku 2027.
- Ceny kakaa dnes klesly až o 6 % po zprávách o zlepšení výhledu produkce a exportu z Ghany, což zmírnilo obavy z globálního deficitu této komodity.
- V Libyi došlo k útoku dronem na nádrž s naftou v rafinerii Zawiya, což představuje další zdroj napětí na trhu s palivy.
- Chile podruhé v řadě snížilo výhled produkce mědi kvůli přetrvávajícím provozním a geologickým problémům v klíčových dolech.
- Po 19:00 zlato ztrácí 0,15 %, stříbro 1,23 %, zatímco WTI roste o 1,02 %, Brent o 0,95 %, zemní plyn klesá o 0,69 %, měď roste o 0,08 % a kukuřice ztrácí 0,31 %.
🪙 Kryptoměny
- Kryptoměnové trhy v úterý zaznamenaly pokles a lídr trhu, Bitcoin, korigoval pod úroveň 64 000 USD kvůli celkovému zhoršení investorského sentimentu před zveřejněním amerických inflačních dat.
- Po 19:00 Bitcoin ztrácí 0,79 %, přičemž za celý týden rovněž klesá o 0,79 %, zatímco Ethereum ztrácí 0,60 % a za týden klesá rovněž o 0,60 %.
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