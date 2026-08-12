Ekonomický kalendář: Inflace v USA v centru pozornosti — dnes nás čekají nejdůležitější data týdne

Středeční obchodování na finančních trzích bude dominovat zveřejnění klíčových údajů o spotřebitelské inflaci (CPI). Hlavní pozornost globálních investorů se dnes odpoledne zaměří na červencovou inflaci v USA. Data budou mít přímý dopad na očekávání ohledně dalšího vývoje úrokových sazeb Fedu na nadcházejících zasedáních.
Ještě předtím budou trhy vyhodnocovat finální údaje o inflaci v Německu, které nabídnou jasnější obrázek o cenových tlacích v největší ekonomice eurozóny. Vzhledem k dnešním datům lze očekávat zvýšenou volatilitu na FX trhu, akciových indexech i výnosech státních dluhopisů.
Makroekonomický kalendář
- 08:00 Německo – finální CPI inflace (meziročně) za červenec: 2,8 %. Konsenzus: 2,8 %. Předchozí: 2,3 %.
- 08:00 Německo – finální HICP inflace (meziročně) za červenec: 2,8 %. Konsenzus: 2,8 %. Předchozí: 2,4 %.
- 08:00 Německo – finální CPI inflace (meziměsíčně) za červenec: 0,8 %. Konsenzus: 0,8 %. Předchozí: -0,3 %.
- 08:00 Rumunsko – CPI inflace (meziročně) za červenec. Konsenzus: 7,9 %. Předchozí: 10,4 %.
- 09:00 Polsko – BIEC indikátor budoucí inflace za srpen. Konsenzus: N/A. Předchozí: 88,7.
- 10:00 Itálie – finální CPI inflace (meziročně) za červenec. Konsenzus: 2,8 %. Předchozí: 3,0 %.
- 13:00 USA – týdenní žádosti o hypotéky. Konsenzus: N/A. Předchozí: -2,9 %.
- 14:30 USA – CPI inflace (meziročně) za červenec. Konsenzus: 3,4 %. Předchozí: 3,5 %.
- 14:30 USA – jádrová CPI inflace (meziročně) za červenec. Konsenzus: 2,5 %. Předchozí: 2,6 %.
- 14:30 USA – CPI inflace (meziměsíčně) za červenec. Konsenzus: 0,1 %. Předchozí: -0,4 %.
- 14:30 USA – jádrová CPI inflace (meziměsíčně) za červenec. Konsenzus: 0,2 %. Předchozí: 0,0 %.
- 14:30 Kanada – stavební povolení (meziměsíčně) za červen. Konsenzus: -1,0 %. Předchozí: -1,7 %.
- 16:30 USA – týdenní zásoby ropy podle DOE. Konsenzus: -0,5 milionu barelů. Předchozí: +2,48 milionu barelů.
- 16:30 USA – týdenní zásoby benzínu podle DOE. Konsenzus: -1,6 milionu barelů. Předchozí: -1,64 milionu barelů.
- 20:00 USA – saldo federálního rozpočtu za červenec. Konsenzus: -295 miliard USD. Předchozí: -120,3 miliardy USD.
3 trhy, které sledovat
- EUR/USD – Zveřejnění amerického CPI ve 14:30 bude hlavním zdrojem volatility pro tento měnový pár. Slabší než očekávaný údaj by mohl oslabit americký dolar a podpořit pohyb směrem k rezistenci, zatímco vyšší inflace by pravděpodobně dolar posílila.
- S&P 500 (US500) – Jakékoli překvapení v amerických inflačních datech ovlivní očekávání ohledně dalšího vývoje sazeb Fedu, a tím přímo také ochotu investorů podstupovat riziko a valuace akcií.
- Ropa (WTI / Brent) – Zpráva DOE o zásobách ve 16:30 nabídne nový pohled na americkou poptávku během vrcholu motoristické sezóny. Při očekávaném poklesu zásob ropy o 0,5 milionu barelů mohou data přinést další impuls pro ceny ropy.
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