Denní shrnutí: Začátek prosince ve znamení propadu kryptoměnového trhu

První obchodní seance týdne a zároveň i prosince na mezinárodních finančních trzích se nesla ve znamení poklesu valuací většiny instrumentů.
V Evropě převládaly poklesy, včetně německého indexu DAX, který na hotovostním trhu ztratil 1 %. Mírová jednání o Ukrajině tlačí dolů klíčové zástupce průmyslu v regionu.
Polská ekonomika si ve třetím čtvrtletí 2025 udržela solidní růst. Hrubý domácí produkt meziročně vzrostl o 3,8 % a mezikvartálně o 0,9 %, čímž překonal dřívější odhady polského statistického úřadu (GUS) i tržní konsenzus. Růst byl tažen především investicemi, které meziročně vzrostly o 7,1 %, zejména ve veřejném a samosprávném sektoru, a veřejnými výdaji, které vzrostly o 7,4 %. Spotřeba domácností rostla tempem 3,5 % meziročně, což ukazuje na stabilní růstovou strukturu bez nadměrného inflačního tlaku. Domácí poptávka vzrostla o 3,7 %, vývoz o 6,1 % a dovoz o 5,9 %. Varšavské indexy na vlně pozitivních ekonomických zpráv mírně posílily.
Na Wall Street se nálada v druhé polovině dne částečně zlepšila, a to navzdory negativnímu úvodu seance. To však nic nemění na tom, že hlavní indexy v průběhu dne ztrácely. Nasdaq aktuálně klesá o 0,1 %, S&P 500 ztrácí 0,07 %.
Americký průmysl pokračoval v listopadu v útlumu. Index ISM pro zpracovatelský sektor činil 48,2 bodu oproti očekávaným 49,0. Index nových objednávek klesl na 47,4 a zaměstnanost v průmyslu na 44,0, což ukazuje na slabší poptávku a snižování počtu pracovních míst v sektoru. Naopak sektor služeb roste – ISM pro služby dosáhl 58,5 bodu, čímž překonal odhady.
Na devizovém trhu si dnes nejlépe vede japonský jen v reakci na nejnovější komentáře guvernéra Bank of Japan (BOJ), který poprvé po měsících jasně naznačil možnost zvýšení úrokových sazeb na prosincovém zasedání BOJ.
Na komoditním trhu výrazně vyčníVÁ STŘÍBRO, které si připisuje 3,5 % a dosahuje nových maxim. Dobře si vede i zlato – ceny kontraktů na GOLD rostou o 0,6 %.
Nejpesimističtější oblastí trhu jsou aktuálně kryptoměny a společnosti navázané na tento segment ekonomiky. Bitcoin dnes ztrácí 6,6 % a akcie společnosti Strategy Inc oslabily až o 12 % v reakci na vyjádření generálního ředitele o technické možnosti prodeje Bitcoinu v krizové situaci, což je podle investorů v rozporu s dřívějším euforickým postojem Michaela Saylora.
