Denní shrnutí: Změna sentimentu na konci dne 💥⬇️

Hlavní faktor ovlivňující volatilitu
Dominantním tématem seance byla rychle se vyvíjející situace kolem Hormuzského průlivu a amerických jednání s Íránem. Ráno trhy rostly na vlně optimismu po zprávách agentury Axios, že se strany blíží jednostránkovému, 14bodovému mírovému memorandu; odpoledne se však objevily nové známky eskalace: anonymní představitel americké vlády potvrdil, že pokud se Trump vrátí z Číny bez dohody, vojenská možnost bude znovu na stole. Saúdská Arábie a Kuvajt zrušily omezení pro využívání svých základen a vzdušného prostoru americkou armádou, čímž otevřely cestu k obnovení operace „Project Freedom“ později tento týden, což způsobilo prudký odraz cen ropy a vymazalo dřívější ztráty.
Geopolitika
Trumpova administrativa obnovuje operaci eskortování obchodních lodí Hormuzským průlivem s leteckou a námořní podporou poté, co Saúdská Arábie a Kuvajt zrušily blokádu přístupu ke svým základnám. Íránské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že Teherán analyzuje americký návrh, země však dosud neposkytla formální odpověď a klíčové otázky ohledně obohacování uranu zůstávají nevyřešené. Na příští týden je naplánováno setkání Trumpa a Si Ťin-pchinga, na němž se mají projednávat cla, Tchaj-wan a sankce na čínské čipy, což představuje další zdroj geopolitické nejistoty.
Indexy
Index S&P 500 během seance dosáhl nových intradenních historických maxim, ale den zakončil poklesem kolem 0,3 %, zatímco Dow Jones odepsal více než 260 bodů, tedy přibližně 0,5 %. Nasdaq Composite také během dne dosáhl nového historického maxima, ale uzavřel obchodování poblíž neutrálních úrovní, podpořen silným technologickým sektorem a segmentem AI. Index SOX (polovodiče) letos již vzrostl o více než 60 %, což potvrzuje, že technologie zůstávají lídrem širšího trhu. Evropské indexy si vedly výrazně hůře: DE40 klesl o 1,84 %, ITA40 o 1,96 % a EU50 o 1,98 %.
Akcie
Datadog (DDOG) vyskočil o více než 22 % po výsledcích: tržby vzrostly meziročně o 32 % na rekordní hodnotu za první čtvrtletí přesahující 1 miliardu USD a společnost zvýšila celoroční výhled tržeb na 4,30 miliardy USD oproti konsenzuálnímu odhadu 4,10 miliardy USD. Fortinet (FTNT) přidal více než 15 % po zvýšení celoročního výhledu billings na 8,8–9,1 miliardy USD, což trh interpretoval jako potvrzení odolnosti firemních výdajů na kyberbezpečnost. McDonald’s (MCD) překonal konsenzus jak na úrovni EPS (2,83 USD oproti očekávaným 2,75 USD), tak tržeb (6,52 miliardy USD, +9,4 % meziročně), klíčová metrika globálních srovnatelných tržeb (+3,8 %) však mírně zklamala a růst byl tažen hlavně vyšší hodnotou objednávek, nikoli návštěvností, což smazalo počáteční zisky přesahující 3 %. Na opačné straně stál Whirlpool (WHR, přibližně 18 %), který drasticky snížil celoroční výhled EPS na 3,00–3,50 USD z předchozích 6,00 USD a jako příčinu recesního propadu poptávky výslovně uvedl válku s Íránem, a Shake Shack (SHAK, přibližně 17 %) s výrazně zklamavými výsledky za 1. čtvrtletí.
Měny
Dollar Index (USDIDX) zůstal prakticky beze změny a vzrostl o minimálních 0,10 %, zatímco měnový pár EUR/USD oslabil o 0,04 % na zhruba 1,1744. Pár USDJPY přidal 0,36 % na 156,79, což odráží umírněnou poptávku po dolaru v prostředí zvýšené nejistoty. Zlotý výrazně reagoval na jestřábí tón Glapińského: pevná vyjádření ohledně rostoucí pravděpodobnosti zvýšení sazeb posílila klesající trend na EURPLN, který prorazil support na 4,2270, zatímco pár USDPLN zůstal poblíž 3,6001.
Suroviny
Ceny ropy byly na horské dráze: WTI dříve klesla o více než 5 % na nadějích na mírovou dohodu, ale po zprávách o obnovení operace „Project Freedom“ a obratu v rozhodnutí Saúdské Arábie a Kuvajtu prudce oživila a vrátila se nad 95 USD za barel (WTI) a 100 USD (Brent). Podobný vývoj jsme dnes viděli u SILVER a GOLD, které nyní odevzdávají své zisky po silném růstu. Další vývoj bude záviset na směru americko-íránských jednání.
Kryptoměny
Bitcoin během dne klesl o více než 2,11 % a obchodoval se kolem 79 716 USD, což odráží všeobecný nárůst averze k riziku v odpoledních hodinách spojený s eskalací napětí kolem Hormuzského průlivu.
