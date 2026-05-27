Budou evropské akcie porážet americký trh?📈

- 20Debata o tom, zda mohou evropské akcie překonávat americké, zesílila během minulého roku
- Z dlouhodobého pohledu však americký trh stále výrazně vede
- USA mají silnější historickou výkonnost, dynamičtější ekonomiku a větší zastoupení rychle rostoucích firem
- 20Debata o tom, zda mohou evropské akcie překonávat americké, zesílila během minulého roku
- Z dlouhodobého pohledu však americký trh stále výrazně vede
- USA mají silnější historickou výkonnost, dynamičtější ekonomiku a větší zastoupení rychle rostoucích firem
Debata o tom, zda mohou evropské akcie dlouhodobě překonávat ty americké, zesílila během minulého roku, kdy se evropským trhům dařilo lépe než americkým. Z dlouhodobého pohledu ale Spojené státy stále výrazně vedou. Americký trh má za sebou silnější historickou výkonnost, dynamičtější ekonomiku, flexibilnější pracovní trh a větší zastoupení rychle rostoucích firem.
Evropské akcie jsou dnes z pohledu ocenění levnější než americké, ale tento diskont má své důvody. Evropa má slabší hospodářský růst, menší technologický sektor a vyšší citlivost na geopolitiku i ceny energií. Na druhé straně právě nižší valuace mohou být pro část investorů zajímavé, pokud se evropským firmám podaří zlepšit ziskovost a využít trendů jako obrana, energetická infrastruktura, průmyslová automatizace nebo luxusní zboží.
Silným argumentem pro americké akcie zůstává kvalita samotných firem. Ve Spojených státech působí řada nejkvalitnějších společností na světě. Investice do amerických akcií navíc není pouze sázkou na americkou ekonomiku, protože mnoho největších firem generuje významnou část tržeb globálně.
Rizikem amerického trhu je ale vysoká koncentrace do několika technologických titulů. Ty v posledních letech táhly indexy na nová maxima, ale zároveň zvyšují citlivost trhu na případné zklamání kolem AI. Pokud by opadla euforie v čipovém nebo paměťovém sektoru, může se to do celého amerického trhu propsat velmi rychle.
Největším evropským investičním příběhem zůstává ASML. Firma je klíčovou součástí globálního polovodičového řetězce, protože vyrábí stroje potřebné pro produkci nejpokročilejších čipů. Díky tomu má mimořádně silnou tržní pozici a vysoké bariéry vstupu. Význam ASML potvrzuje i růst jejích akcií, které za posledních 12 měsíců posílily o více než 100 %.
Zajímavý může být také evropský luxury segment. Firmy jako LVMH, Ferrari nebo Hermès stojí na silných značkách, cenové síle a dlouhodobě stabilní poptávce po prémiovém zboží. Část těchto titulů je zároveň stále níže oproti svým maximům, což může být pro dlouhodobé investory atraktivní.
Specifickým tématem zůstává obranný sektor. Evropské zbrojařské firmy od začátku války na Ukrajině výrazně rostly, protože investoři začali oceňovat vyšší výdaje na obranu a přezbrojování Evropy. Nejviditelnějším příkladem je Rheinmetall, jehož akcie od roku 2022 vzrostly o více než 1 300 %. Podobná euforie byla vidět i při IPO CSG, kde byl zájem investorů velmi silný. Po následném propadu o více než 50 % je ale ocenění CSG racionálnější než v prvních dnech obchodování.
Evropské akcie však dál narážejí na výrazná rizika. Geopolitika, válka na Ukrajině, ceny energií a obchodní napětí patří mezi faktory, které mohou evropské trhy zasáhnout více než americké. Právě tato zranitelnost je jedním z důvodů, proč Evropa dlouhodobě obchoduje s diskontem.
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí – Ropa klesá spolu s indexy navzdory iluzorním nadějím na mír
BREAKING: Indexy klesají poté, co Bílý dům odmítl dohodu s Íránem
🛢️ Ropa Brent ztrácí 3 %
US open: Další rekordy na Wall Street jsou v ohrožení
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.