Dolar oslabuje po prvním poklesu cen v USA za šest let

- Na meziměsíční bázi ceny poprvé od roku 2020 klesly – a to až o 0,4 %.
- Ceny pohonných hmot jsou oproti květnu nižší o 9,7 %.
- Klíčové je, že jádrový ukazatel zůstal meziměsíčně beze změny (0,0 %) a meziročně klesl (2,6 %).
- Pravděpodobnost zvýšení sazeb FOMC už v září klesla na přibližně 66 %.
- Jedno zvýšení sazeb do konce roku je nyní základním scénářem.
- Pár EUR/USD posílil o 0,6 %.
- Tím volatilita nekončí – první vystoupení Kevina Warshe před americkým Kongresem je naplánováno na 15:00.
- Na meziměsíční bázi ceny poprvé od roku 2020 klesly – a to až o 0,4 %.
- Ceny pohonných hmot jsou oproti květnu nižší o 9,7 %.
- Klíčové je, že jádrový ukazatel zůstal meziměsíčně beze změny (0,0 %) a meziročně klesl (2,6 %).
- Pravděpodobnost zvýšení sazeb FOMC už v září klesla na přibližně 66 %.
- Jedno zvýšení sazeb do konce roku je nyní základním scénářem.
- Pár EUR/USD posílil o 0,6 %.
- Tím volatilita nekončí – první vystoupení Kevina Warshe před americkým Kongresem je naplánováno na 15:00.
Vzhledem k nižším cenám energetických komodit mnozí očekávali červnový pokles inflace v USA. Jeho rozsah však trhy výrazně překvapil. Na meziměsíční bázi ceny poprvé od covidového roku 2020 klesly, a to až o 0,4 %. Možná ještě důležitější je, že jádrová inflace (2,6 %), tedy ukazatel očištěný o nejvolatilnější ceny energií a potravin, byla výrazně nižší, než se očekávalo.
Graf 1: Inflace CPI v USA (2005–2026)
Zdroj: XTB Research, 14.07.2026
Co data ukazují?
Pokud by pokles inflace stál pouze na nižších cenách pohonných hmot na čerpacích stanicích, které oproti květnu klesly o 9,7 %, a na pokračujícím mírném růstu cen potravin, které meziměsíčně vzrostly pouze o 0,2 %, bylo by možné tento údaj přehlédnout. V tak volatilním geopolitickém prostředí mohou obě tyto složky výrazně zkreslovat vnímání skutečného inflačního tlaku.
Podstatné však je, že ani po vyloučení nejvolatilnějších složek ceny v červnu nerostly (jádrový ukazatel: 0,0 % m/m). Navíc v mnoha sektorech, jako je zdravotnictví, oděvy a sekundární trh s automobily, byly pozorovány poklesy cen.
Graf 2: Inflace CPI v USA podle příspěvků jednotlivých segmentů [y/y] (2018–2026)
Zdroj: XTB Research, 14.07.2026
Trh je méně přesvědčený o zvyšování sazeb v USA
Tak výrazné překvapení přirozeně vedlo k přecenění trajektorie úrokových sazeb Fedu, jak ji oceňují trhy. Kvůli nedávné eskalaci napětí mezi USA a Íránem začali investoři na začátku týdne oceňovat dvě zvýšení sazeb FOMC do konce roku. Aktuálně se základní scénář vrátil k jedinému kroku směrem vzhůru. Pravděpodobnost zvýšení sazeb už v září klesla přibližně na 66 %.
Dolar klesá, Nasdaq roste
To je klíčový faktor stojící za slabostí dolaru. Pár EURUSD posílil o 0,6 % a vrátil se na úroveň z konce minulého týdne (1,145).
Očekávání méně agresivního zpřísňování měnové politiky ze strany Fedu přirozeně podporuje také americký akciový trh. Index Nasdaq 100 získává 0,9 %.
Vysoká volatilita tím nekončí?
Před námi je první zpráva Kevina Warshe pro americký Kongres. Dnes v 15:00 bude předseda FOMC odpovídat na otázky Sněmovny reprezentantů. Zítra ve stejný čas vystoupí před Senátem. Historicky první den slyšení přinášel největší tržní volatilitu.
Lze očekávat, že Warsh bude dotazován na svůj plán, jak vrátit inflaci k cíli. Pravděpodobně bude muset také vysvětlit opuštění forward guidance. Klíčovou otázkou však může být, jak se jeho přístup k ekonomice a měnové politice liší od přístupu prezentovaného Trumpem. To je obzvlášť významné vzhledem k přetrvávajícím obavám ze ztráty nezávislosti Fedu.
Otázky a odpovědi šéfa Fedu Kevina Warshe během vystoupení v Kongresu: Stabilita inflace je klíčová
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🏛️ Warshovo vystoupení před Kongresem: Nulová tolerance inflace, ale žádná změna sazeb?
BREAKING: Americká inflace CPI výrazně pod očekáváním 📈 EURUSD posiluje
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