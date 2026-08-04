Jihoafrický rand může posílit. Opční trh omezuje medvědí očekávání 📈

Investoři na opčním trhu postupně omezují dlouhodobé sázky na oslabení jihoafrického randu. Náklady na zajištění proti poklesu měny během příštích 12 měsíců klesly na nejnižší úroveň v letošním roce, protože trh očekává, že turbulence vyvolané konfliktem na Blízkém východě i překvapivým rozhodnutím jihoafrické centrální banky se postupně uklidní.
Jednoleté rizikové reverze, které porovnávají cenu opcí na prodej a nákup randu, se v úterý obchodovaly kolem 1,8 procentního bodu. Jde o nejnižší hodnotu od prosince a zároveň o signál, že poptávka po ochraně proti dalšímu výraznému oslabení měny slábne.
Rand minulý měsíc klesl na tříměsíční minimum vůči americkému dolaru poté, co Jihoafrická rezervní banka překvapivě ponechala úrokové sazby beze změny. Rozhodnutí přišlo navzdory varování, že inflační rizika zůstávají zvýšená. Trh začal spekulovat, zda centrální banka neudělala chybu v měnové politice nebo nezměnila svůj přístup k boji s inflací.
Ropa a geopolitika rand výrazně oslabily
Jihoafrická měna byla už před rozhodnutím centrální banky pod tlakem kvůli vysokým cenám ropy. Jižní Afrika je významným dovozcem energií, a dražší ropa proto zhoršuje její obchodní bilanci a podmínky zahraničního obchodu.
Od začátku konfliktu s Íránem navíc vzrostla nejistota na globálních trzích. Investoři se v takovém prostředí často stahují z rizikovějších měn rozvíjejících se ekonomik a přesouvají kapitál do amerického dolaru nebo jiných bezpečnějších aktiv.
Po překvapivém rozhodnutí centrální banky rand oslabil o více než 2 % a přiblížil se úrovni 17 randů za dolar. Následně však většinu ztrát dokázal získat zpět a nyní se obchoduje kolem 16,50 za dolar.
Dlouhodobý výhled zůstává příznivější
Navzdory krátkodobým problémům část investorů upozorňuje na zlepšující se domácí fundamenty. Pozitivně vnímají postupné oživování ekonomiky, důvěryhodnější fiskální rámec a závazek centrální banky dostat inflaci k 3% cíli.
Medián analytických odhadů počítá s tím, že by rand mohl během příštích 12 měsíců posílit k úrovni 16 za dolar. Oproti současnému kurzu by to znamenalo zhodnocení přibližně o 3 %.
Podle analytiků může měna těžit především ze dvou faktorů. Prvním je zachování relativně jestřábího postoje centrální banky, druhým pak případné zlepšení situace na Blízkém východě, které by mohlo snížit ceny ropy a ulevit obchodní bilanci Jižní Afriky.
Trh zatím centrální bance věří
Překvapivé ponechání sazeb bez změny sice vyvolalo debatu o možné chybě měnové politiky, investoři však zatím Jihoafrické rezervní bance dávají prostor. Klíčové bude zejména zářijové zasedání, na kterém se ukáže, zda banka zůstane odhodlaná bojovat s inflací.
Pokud by centrální banka začala působit příliš mírně, mohl by se tlak na rand znovu vrátit. Naopak potvrzení jestřábího postoje by mohlo podpořit další posilování měny a přiblížit kurz k očekávané úrovni 16 randů za dolar.
Dlouhodobější výhled proto působí příznivěji než krátkodobý sentiment. Opční trh naznačuje, že investoři již neočekávají pokračování prudkých výprodejů a začínají více zohledňovat zlepšující se domácí ekonomické podmínky.
Graf USD/ZAR (USD/ZAR, D1)
Zdroj: xStation5
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