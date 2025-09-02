Dow pokračuje v odprodeji infrastruktury, Macquarie navyšuje podíl na 49 %

Americká chemická společnost Dow oznámila, že prodala další podíl ve své infrastrukturní společnosti Diamond Infrastructure Solutions partnerovi Macquarie Asset Management za 540 milionů dolarů. Cílem tohoto kroku je posílení zaměření na klíčové podnikání, tedy výrobu chemických produktů.
Díky této transakci se podíl australského správce aktiv Macquarie ve společném podniku zvýšil na 49 %. Celkový výnos, který Dow z těchto transakcí získal, nyní činí přibližně 3 miliardy dolarů. Navazuje tím na dřívější dohodu z počátku roku, kdy Dow prodal 40% podíl v infrastrukturních aktivech v oblasti amerického pobřeží Mexického zálivu za 2,4 miliardy dolarů, rovněž fondu spravovanému Macquarie.
Společný podnik Diamond Infrastructure Solutions poskytuje služby v oblasti infrastruktury (např. energie, pára, potrubní systémy) v pěti provozech v Texasu a Louisianě, a to nejen pro Dow, ale i pro další průmyslové zákazníky.
Dow dlouhodobě přehodnocuje své vlastnictví neprodukčních aktiv v rámci globálního portfolia. Cílem je zefektivnění provozu, snížení kapitálových nákladů a posílení návratnosti pro akcionáře. Prodej infrastruktury firmám jako Macquarie, které se specializují na správu těchto aktiv, umožňuje Dow soustředit se na výrobu s vyšší přidanou hodnotou, a zároveň těžit z provozních výhod těchto zařízení prostřednictvím dlouhodobých smluv.
Graf DOW.US (D1)
Akcie společnosti Dow Inc. se aktuálně obchodují na úrovni 24,62 USD, a i přes nedávný růstový impuls zůstává celkový dlouhodobý trend výrazně klesající. Cena se stále nachází pod oběma klouzavými průměry – EMA 50 na hodnotě 25,48 USD a SMA 100 na 27,41 USD – což potvrzuje přetrvávající tlak ze strany prodejců.
RSI se pohybuje na hodnotě 48,5, což značí neutrální pásmo, avšak bez známek překoupenosti či přeprodanosti. Tento ukazatel naznačuje, že aktuální růst nemá výrazné momentum. MACD se sice přehoupl do pozitivních hodnot, ale rozdíl mezi signálními liniemi zůstává mírný, což značí křehký pokus o obrat trendu, který zatím postrádá sílu.
Technicky se akcie nachází v oblasti, kde budou investoři pozorně sledovat, zda dojde k průrazu nad EMA 50, čímž by mohlo dojít k krátkodobé změně sentimentu. Bez takového potvrzení však stále hrozí návrat k nižším úrovním kolem 23–22 USD.
Zdroj: xStation5
