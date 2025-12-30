Meta kupuje AI startup Manus za přibližně 2 miliardy USD – posiluje pozici v autonomních AI agentech

-
Meta kupuje AI startup Manus za odhadovaných 2–3 miliardy USD.
-
Manus se zaměřuje na autonomní AI agenty, kteří zvládají komplexní úkoly.
-
Operace Manus zůstanou v Singapuru a tým se integruje do Meta.
-
Akvizice posiluje Meta v boji o vedení v AI technologiích.
-
Meta kupuje AI startup Manus za odhadovaných 2–3 miliardy USD.
-
Manus se zaměřuje na autonomní AI agenty, kteří zvládají komplexní úkoly.
-
Operace Manus zůstanou v Singapuru a tým se integruje do Meta.
-
Akvizice posiluje Meta v boji o vedení v AI technologiích.
Společnost Meta Platforms oznámila akvizici singapurského startupu Manus, který se specializuje na autonomní AI agenty schopné vykonávat úkoly bez většího dohledu. Hodnota transakce činí odhadovaných 2 až 3 miliardy USD, což představuje jeden z nejvýznamnějších AI tahů Meta v letošním roce. Manus byl původně založen v Číně a nedávno přesunul sídlo do Singapuru.
Technologie Manus umožňuje agentům provádět komplexní úkoly — od výzkumu a analýz až po automatizaci a kódování — s minimálním zadáním od uživatele. Tento druh AI přesahuje tradiční chatovací modely a odpovídá strategii Meta integrovat inteligentní nástroje napříč službami jako Meta AI, Facebook, Instagram či WhatsApp.
Významné aspekty dohody
Meta s akvizicí získává technologii a tým Manus, přičemž operace Manus zůstanou v Singapuru. Firma dosáhla silného růstu s ročním obratem přes 100 milionů USD a miliony uživatelů a klientů po celém světě — což výrazně převyšuje její dřívější ocenění kolem 500 milionů USD.
Výkonný ředitel Manus, Xiao Hong, bude nadále pracovat v rámci struktury Meta, což má zajistit kontinuitu a plynulý přechod.
Geopolitické a regulační souvislosti
Vzhledem ke kořenům Manus v Číně a napětí mezi USA a Čínou Meta uvádí, že odstraní čínské vlastnické vazby a operace související s Čínou, aby předešla regulačním překážkám a splnila požadavky na bezpečnost dat.
Konkurence na poli AI a budoucí směřování
Tato akvizice je dalším krokem Meta v snaze rivalizovat s konkurenty jako OpenAI, Google či Microsoft v oblasti autonomních AI systémů. Integrace agentní technologie Manus by mohla významně zpřístupnit pokročilé AI funkce uživatelům a podnikům napříč platformami Meta.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Akcie Corcept Therapeutics se propadly po zamítnutí klíčového léku FDA
OpenAI nastavuje nový standard: Průměrná odměna pro zaměstnance přes 1,5 milionu USD
US Open: Americké indexy mírně oslabují během posledního obchodního dne roku 2025
Disney zaplatí 10 milionů dolarů za porušení zákona o ochraně dětských údajů na YouTube
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.