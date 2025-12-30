Samsung představuje Galaxy Z TriFold – futuristický smartphone s trojitým skládáním za více než 55 tisíc Kč

-
Společnost Samsung představila svůj první trojitě skládací smartphone Galaxy Z TriFold, který se dokáže otevřít na 10palcový displej díky dvěma kloubům a třem spojeným panelům. Telefon se tak z kapesního zařízení transformuje do rozměrného tabletu a stává se vlajkovou lodí nové generace skládacích zařízení.
TriFold běží na systému Android 16 s nadstavbou One UI 8 a umožňuje pokročilý multitasking – např. spuštění více aplikací současně nebo režim Samsung DeX pro produktivní práci.
Prémiový hardware a výkonné specifikace
Uvnitř zařízení se nachází výkonný čip Snapdragon 8 Elite for Galaxy, doplněný o 16 GB RAM a úložiště o velikosti až 1 TB. Obrazovka využívá technologii Dynamic AMOLED 2X se 120Hz obnovovací frekvencí. Hlavní fotoaparát má rozlišení 200 MP, doplněný o ultraširoký a teleobjektiv.
Kapacita baterie činí 5600 mAh s podporou rychlého i bezdrátového nabíjení. Telefon tak cílí na náročné uživatele hledající kombinaci produktivního nástroje a prémiového mobilu.
Cena a dostupnost
TriFold byl nejprve uveden 12. prosince 2025 v Jižní Koreji za cenu přibližně 3,59 milionu wonů (~55 000 Kč / $2430). V prvních měsících roku 2026 se očekává globální dostupnost, včetně USA a dalších trhů.
Jedná se o nejdražší smartphone od Samsungu, čímž firma zdůrazňuje, že míří na technologické nadšence a firemní uživatele s vysokými nároky.
Odolnost a první testy
Navzdory technologickému pokroku vyvolal TriFold určité obavy ohledně odolnosti. První nezávislé testy ukazují, že složitá konstrukce se dvěma klouby je náchylnější k mechanickému opotřebení. V některých případech zařízení nevydrželo náročné testy tak, jak uvádí výrobce – i když jde o extrémní podmínky, upozorňuje to na slabší stránky nového formátu.
Vliv na trh skládacích telefonů
Přestože Samsung dominuje segmentu skládacích telefonů, trojitý design posouvá hranice dál. Očekává se, že TriFold osloví zejména uživatele hledající spojení tabletu a mobilu, i když vysoká cena a možné problémy s odolností mohou zbrzdit jeho masové rozšíření.
