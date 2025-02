ECB zkoumá platební systém pro finanční instituce založený na blockchainu

Evropská centrální banka (ECB) pracuje na platebním systému založeném na blockchainu, který má finančním institucím umožnit vypořádávat transakce pomocí peněz centrální banky. Tato iniciativa by mohla představovat krok k zavedení velkoobchodní digitální měny centrální banky (CBDC).

„Tento projekt je klíčovým příspěvkem ke zlepšení efektivity evropských finančních trhů prostřednictvím inovací,“ uvedl ve čtvrtečním prohlášení člen Výkonné rady ECB Piero Cipollone.

Plán zahrnuje dvě fáze realizace. V první fázi chce ECB co nejdříve integrovat blockchainovou platformu do stávajícího vypořádacího systému TARGET. Druhá fáze počítá s pokročilejším a komplexnějším řešením, které by usnadnilo také devizové operace. Konkrétní harmonogram tohoto vývoje však ECB neuvedla.

Tato iniciativa se podobá projektu Švýcarské národní banky, která v prosinci 2023 zahájila pilotní projekt velkoobchodního CBDC. Švýcarský projekt umožnil vypořádání více emisí digitálních dluhopisů a nedávno byl prodloužen nejméně do roku 2026.