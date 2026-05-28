Ekonomický kalendář: Momentka americké ekonomiky po 3 měsících války (28.05.2026)

Rannímu obchodování na globálních finančních trzích dominuje prudký návrat geopolitického rizika. Po zprávách o nových nočních vojenských útocích USA na vojenské cíle a drony v Íránu ceny ropy prudce oživily a vzrostly téměř o 2–3 %.
Toto napětí vedlo k jasnému zhoršení sentimentu v Asii, kde hlavní akciové indexy zaznamenaly ztráty a přerušily předchozí vlnu optimismu. Dalším jestřábím faktorem pro trhy jsou komentáře představitelů Fedu. Lisa Cook uvedla, že je připravena zvýšit úrokové sazby, pokud si to inflace vynutí.
Později dnes se pozornost investorů zaměří na klíčová makroekonomická data z USA, včetně revidovaného údaje o růstu HDP za 1. kvartál, preferovaného inflačního ukazatele Fedu PCE a týdenních dat z trhu práce. V eurozóně budou mít vliv také indexy sentimentu a podnikatelského klimatu.
Večer bude mít zpráva EIA o zásobách ropy výrazný dopad na energetické komodity. Zvýšená volatilita se očekává hlavně u měnových párů s americkým dolarem (USD), ropných kontraktů (WTI a Brent) a amerických akciových indexů.
🌍 Makroekonomický kalendář
- 08:10, eurozóna – projev prezidentky ECB
- 08:30, Maďarsko – míra nezaměstnanosti. Konsenzus: 4,5 %. Předchozí: 4,5 %.
- 09:00, Polsko – předstihový ekonomický indikátor BIEC. Konsenzus: —. Předchozí: 174,2 bodu.
- 11:00, eurozóna – index ekonomického sentimentu (ESI). Konsenzus: 92,6 bodu. Předchozí: 93,0 bodu.
- 11:00, eurozóna – spotřebitelská důvěra. Konsenzus: —. Předchozí: -20,0 bodu.
- 14:30, USA – revidovaný růst HDP. Konsenzus: 2,0 %. Předchozí: 0,5 %.
- 14:30, USA – jádrová inflace PCE meziročně (duben). Konsenzus: 3,3 % r/r. Předchozí: 3,2 % r/r.
- 14:30, USA – inflace PCE meziročně (duben). Konsenzus: 3,8 % r/r. Předchozí: 3,5 % r/r.
- 14:30, USA – soukromá spotřeba. Konsenzus: 1,7 %. Předchozí: 1,9 %.
- 14:30, USA – žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Konsenzus: 209 tis. Předchozí: 209 tis.
- 14:30, USA – čtyřtýdenní klouzavý průměr žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Konsenzus: 211,00 tis. Předchozí: 202,50 tis.
- 14:55, USA – projev prezidenta newyorského Fedu (John Williams)
- 16:00, USA – prodeje nových domů. Konsenzus: 660 tis. Předchozí: 682 tis.
- 18:00, USA – zásoby ropy podle EIA. Konsenzus: -4,4 mil. barelů. Předchozí: -7,86 mil. barelů.
💰 Vybrané firemní tržby
- Costco Wholesale Corp. (po uzavření trhu)
- Dell Technologies (po uzavření trhu)
- PKN Orlen (před otevřením trhu)
- Dollar Tree Inc. (před otevřením trhu)
- Royal Bank of Canada (před otevřením trhu)
- Canadian Imperial Bank of Commerce (před otevřením trhu)
📈 Tři trhy ke sledování
- Ropa (WTI / Brent): Prudký návrat napětí na Blízkém východě po nočních amerických leteckých útocích v Íránu vedl k silnému oživení cen ropy. Oficiální zpráva EIA o komerčních zásobách ropy v USA bude dalším faktorem, který ve druhé polovině dne podpoří volatilitu.
- Akciový trh (Wall Street / asijské trhy): Geopolitická eskalace vyvolala jasný ústup asijských indexů. Investoři na Wall Street budou muset tyto události zvažovat spolu s odpolední revizí dat o HDP a firemními výsledky maloobchodních gigantů, jako jsou Costco a Dollar Tree.
- Americký dolar (USD): Jestřábí postoj představitelů Fedu v kombinaci s rozsáhlým odpoledním balíkem makrodat z USA, včetně revidovaného HDP a žádostí o podporu v nezaměstnanosti, vytváří ideální podmínky pro zvýšenou volatilitu hlavních měnových párů navázaných na USD.
