Ekonomický a tržní výhled XTB pro rok 2026: 10 tezí a 3 černé labutě

Rok 2026 nebude o jednom velkém příběhu. Spíš o tom, který ze scénářů převáží. V novém ekonomickém a tržním výhledu XTB rozebíráme deset tezí, které mohou rozhodovat o směru akcií, měn i komodit. A na závěr přidáváme černé labutě: málo pravděpodobné události s potenciálně velkým dopadem. Celý výhled je k dispozici na našem youtube kanále zde:
Začínáme geopolitikou, protože podle nás nedojde k „ochlazení“ napětí. Ukrajina zůstává táhlým konfliktem, Blízký východ je dál sud se střelným prachem, kolem Taiwanu roste napětí a i epizody typu Venezuela a Írán mohou zvyšovat nervozitu. Tržní stopa geopolitiky se často nejrychleji ukáže na komoditách, jako je ropa a zlato.
V USA čekáme, že se ekonomika v roce 2026 vyhne recesi a může růst rychleji, než ukazuje konsenzus. Dolar přesto může dále oslabovat. Diskutujeme, proč by Fed mohl sazby snížit vícekrát, než počítá jeho vlastní prognóza, a jak se to může propsat do spotřeby domácností i investic firem. Zároveň vysvětlujeme dluhopisový trh: i při poklesu sazeb mohou dlouhé výnosy růst, a to kvůli deficitu, rostoucí potřebě refinancovat dluh a vyšší rizikové přirážce, kterou investoři požadují za dlouhý horizont.
Evropa zůstává růstově utlumená a svázaná regulacemi i demografií. Přesto hledáme místa, kde se mohou objevit investiční příběhy: obrana, banky a pojišťovny. Mimo jiné i kvůli tomu, jak se obranné výdaje přelévají do financování a ekonomiky (s důležitým tématem regulací).
Česká ekonomika má podle výhledu solidní výchozí pozici: silný trh práce, růst reálných mezd a chuť domácností utrácet. Sazby ČNB mají zůstat stabilní a koruna má dobré fundamenty, takže by měla vydržet silná. Její zranitelnost je ale závislá „na druhé straně“, tedy na naplnění či nenaplnění globálních rizik. V režimu risk-off se totiž chuť držet měny našeho regionu rychle vytrácí, což tlačí na jejich oslabení.
Největší motor tržního příběhu zůstává AI. Ve videu rozebíráme, proč technologické firmy přecházejí do režimu „capital heavy“, jak důležitá bude ziskovost a guidance hyperscalerů a proč vysoké valuace znamenají vyšší citlivost na jakékoli zklamání. S tím souvisí i koncentrace S&P 500: deset největších firem tvoří zhruba 37,5 % indexu. Toto číslo v roce 2026 dále poroste.
U komodit stojí za pozornost dva extrémy: zlato a ropa. Zlato může mířit nad 5 000 USD díky kombinaci nejistoty, nákupům centrálních bank a pokračující dedolarizaci. Dostane se i na stříbro a měď , které hrají významnou roli v průmyslu, což se může promítnout do jejich cen. U ropy naopak zaznívá scénář barelu pod 50 USD: nabídka roste, poptávka je stále spíše vlažná a vytěžené zásoby se zvyšují. Geopolitické šoky mohou cenu dále rozkývat.
Celé video je pojaté jako práce se scénáři: co sledovat, kde jsou rizika a jak se může změnit tržní režim. Pokud chcete pochopit, proč se i „pozitivní“ výhled může rychle zlomit, tak stojí za to si celý výhled ve video formátu pustit zde:
