Ekonomický kalendář: Čas na výsledky Tesly a Google (22.07.2026)

Americká výsledková sezóna je v plném proudu.
Včera překvapivě dobré výsledky zveřejnil General Motors.
- Tržby koncernu dosáhly 48 miliard USD oproti očekávání 47 miliard, přičemž EPS vzrostl na 3,57 USD oproti očekávaným 3,2 USD.
- Společnost navíc o několik procent zvýšila výhled na konec fiskálního roku v klíčových provozních ukazatelích.
Dnes přichází řada na ještě větší hráče. Čekají nás dlouho očekávané čtvrtletní zprávy Tesly a Google.
Z makroekonomického hlediska se dnešní den neslibuje být stejně intenzivní. Zveřejnění nejdůležitějších dat dne máme již za sebou. Britská inflace sice překvapila poklesem u hlavního ukazatele, ale investorům nedala důvod k uzavření sázek na zvýšení sazeb BoE.
🌏 Nejdůležitější makroekonomické publikace
Úterý
Německo
- Index ekonomického sentimentu ZEW pro Německo vzrostl v červenci o celých 15,8 bodu, výrazně se upevnil v kladném teritoriu a signalizuje další zlepšení očekávání ohledně německé ekonomiky. Zlepšilo se také hodnocení aktuální hospodářské situace, i když výrazně méně. Ukazatel vzrostl o 3,4 bodu na -77,6 bodu, což znamená, že současné podmínky jsou stále hodnoceny velmi negativně. Předseda ZEW Achim Wambach uvedl, že reformy začínají přinášet výsledky a zlepšení zahrnuje jak exportní odvětví, tak domácí poptávku. Jedním z nejhůře si vedoucích segmentů ekonomiky zůstává automobilový průmysl.
Maďarsko
- Včera se naše pozornost soustředila, což může být poněkud překvapivé, na Maďarsko. MNB, tedy Maďarská národní banka, totiž provedla druhé snížení úrokových sazeb od vypuknutí války v Íránu. Toto snížení je důsledkem poklesu inflace (1,7 %) pod inflační cíl banky (3 % ± 1 pp.). I přes snižování zůstává základní sazba v Maďarsku o 2 pp. vyšší než v Polsku. Prostor pro další uvolňování je tedy značný. Pokud tomu nezabrání stále poměrně dynamický růst mezd (7 % v reálném vyjádření, tj. po zohlednění inflace), očekáváme pokračování snižování sazeb na nejbližších zasedáních.
Středa
Velká Británie
- Dnes jsou v popředí Britské ostrovy, odkud nás dosáhla červnová inflační data. Hlavní ukazatel klesl více, než se očekávalo (na 2,6 %), což bylo samozřejmě z velké části důsledkem nižších cen pohonných hmot na čerpacích stanicích. Pro investory může být však důležitější absence změny jádrového ukazatele, který zůstal na úrovni 2,6 %, a velmi mírný pokles inflace ve službách (3,6 %), která zůstává hlavním faktorem trápícím Bank of England. Při pohledu na tržní ocenění investoři stále očekávají dvě zvýšení úrokových sazeb ze strany BoE ještě před koncem roku. První by mohlo přijít již v září. Pohyb vzhůru na nejbližším zasedání (30. července) je těžko očekávatelný.
📆 Makroekonomický kalendář
Středa
- Polsko: Maloobchodní tržby (červen)
- Čas: 9:30
- Předchozí: 3 %
- Konsenzus: 5,3 %
- Polsko: Důvěra spotřebitelů (červen)
- Čas: 9:30
- Předchozí: -9,9
- Konsenzus: -10,2
- JAR: Inflace CPI (červen)
- Čas: 10:00
- Předchozí: 4,5 %
- Konsenzus: 4,7 %
- Zásoby ropy DOE
- Čas: 16:30
- Předchozí: -1692k
- Konsenzus: -1950k
Čtvrtek
- Austrálie: Míra nezaměstnanosti (červen)
- Čas: 3:30
- Předchozí: 4,4 %
- Konsenzus: 4,4 %
- Polsko: Míra nezaměstnanosti (červen)
- Čas: 9:30
- Předchozí: 5,9 %
- Konsenzus: 5,8 %
🗂️ Zveřejnění výsledků společností
- AT&T ($T.US) – před otevřením burzy (BMO)
- Philip Morris ($PM.US) – před otevřením burzy (BMO)
- GE Vernova ($GEV.US) – před otevřením burzy (BMO)
- Tesla ($TSLA.US) – po zavření burzy (AMC)
- Alphabet ($GOOGL.US) – po zavření burzy (AMC)
- IBM ($IBM.US) – po zavření burzy (AMC)
- ServiceNow ($NOW.US) – po zavření burzy (AMC)
- Southwest Airlines ($LUV.US) – po zavření burzy (AMC)
3 trhy, na které stojí za to se zaměřit
- US500: Před námi je bezpochyby nejintenzivnější den tohoto týdne z hlediska zveřejňování výsledků největších amerických společností. Pozornost trhu se pochopitelně soustředí na giganty – Teslu, Google, AT&T a IBM. Jejich kurzy mohou výrazně ovlivnit indexy, ve kterých jsou zastoupeny, a širší tržní sentiment.
- OIL: Napětí mezi USA a Íránem dramaticky vzrostlo po smrti nejméně 3 amerických vojáků, kteří zahynuli při íránských útocích v Jordánsku a Iráku minulý víkend. Za námi je 11. noc bombardování v řadě. Mediátoři (Katar, Egypt a Pákistán) měli však včera oběma stranám předložit návrh 10denního příměří, což dává světýlko naděje na návrat k situaci po podpisu 60denního memoranda. Jak teheránská vláda, tak administrativa prezidenta Trumpa signalizovaly ochotu k návratu k jednáním.
- USDJPY: Pár včera dosáhl nejvyšší úrovně za téměř 40 let a poprvé od roku 1986 překonal bariéru na úrovni 163. V delším horizontu jde samozřejmě především o důsledek návratu strategie carry trade do přízně. V posledních dnech je však dominantním faktorem způsobujícím oslabení otázka další eskalace napětí mezi USA a Íránem a z toho plynoucí růst cen energetických surovin. Téměř 90 % energetických potřeb Japonska pochází z dovozu, přičemž za standardních podmínek jsou jeho hlavními dodavateli země Blízkého východu.
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