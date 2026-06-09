Ekonomický kalendář: Čekání na inflaci v USA (09.06.2026)

Uklidnění napětí na Blízkém východě umožňuje investorům znovu přesunout pozornost na makroekonomická data z hlavních ekonomik. Začátek týdne však v tomto směru není příliš nabitý a nejdůležitější dnešní data již byla zveřejněna.
Makroekonomická data
Pondělí
- Německé průmyslové objednávky výrazně zklamaly. V dubnu zaznamenaly hluboký meziměsíční pokles o 3,8 %. Jde o další údaj, který nepřináší optimismus ohledně ekonomického růstu ve společném bloku.
- Rozhodnutí ECB o úrokových sazbách a tisková konference prezidentky Christine Lagardeové jsou naplánovány na čtvrtek. Pokud upozorní na ekonomická úzká místa, euro by se mohlo dostat pod tlak.
- Podle průzkumu newyorského Fedu jednoletá inflační očekávání ve Spojených státech mírně klesla z 3,6 % na 3,5 %. Trhy však už netrpělivě čekají na středeční report CPI.
Úterý
- Data o německé průmyslové výrobě dopadla mírně lépe než konsenzus. Zmírnila tak obavy vyvolané včerejším údajem o průmyslových objednávkách. Meziroční pokles činil pouze 0,5 %.
- Čína zaznamenala překvapivě silné oživení obchodu. Květnový export vzrostl až o 14,1 % r/r. Navzdory ještě dynamičtějšímu růstu importu (27,4 % r/r) se obchodní bilance zvýšila.
Makroekonomický kalendář
Úterý
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Kalendář tržeb
Evropa
- Bellway PLC (BWY.LN) – BMO (před otevřením trhu)
- Oxford Instruments (OXIG.LN) – AMC (po uzavření trhu)
USA
- J.M. Smucker Co. (SJM.US) – BMO (před otevřením trhu)
- Casey’s General Stores (CASY.US) – AMC (po uzavření trhu)
- Cracker Barrel (CBRL.US) – AMC (po uzavření trhu)
3 trhy ke sledování
Euro (EUR)
- Společná měna čeká na čtvrteční zasedání ECB. Očekává se, že centrální banka rozhodne o prvním zvýšení úrokových sazeb v aktuálním cyklu. Trhy s tím již plně počítají, takže pozornost se přesune na tiskovou konferenci prezidentky Lagardeové.
US100
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Po pátečním poklesu začínají americké indexy znovu nacházet půdu pod nohama. Investoři se nadále obávají možnosti hlubší korekce. Zprávy z Blízkého východu zůstávají klíčové.
Norská koruna (NOK)
- Skandinávská měna zůstává silně závislá na změnách tržní nálady a vysoce volatilních cenách energetických komodit. Zítra ráno ji čeká další výzva v podobě zveřejnění květnových údajů o inflaci.
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