Kakao ztrácí 4 % po zprávách z Ghany 🚩 Co čekat dál na trhu?

Futures na kakao obchodované na ICE jsou dnes pod tlakem a ztrácejí 4 % po nových zprávách z Ghany. Trh vidí prostor pro zlepšení financování nákupů kakaových bobů ve druhé největší producentské zemi na světě. COCOBOD plánuje koncem srpna začít vydávat dluhopisy na domácím trhu a ustoupit od modelu zahraničních syndikovaných úvěrů, který financování sektoru podporoval více než tři desetiletí.
Pro trh by mohlo jít o významnou změnu. Lepší přístup ke kapitálu může snížit riziko, že nedostatek likvidity naruší nákupy od farmářů a následný tok kakaa do exportního dodavatelského řetězce. Nedávná oznámení COCOBOD týkající se výhledu sektoru již vyvolala vybírání zisků na futures na kakao. Americké kontrakty zakončily minulý týden přibližně 4,3 % pod lokálním třítýdenním maximem.
Trh tak podle mého názoru začíná odstraňovat část finanční rizikové prémie Ghany, což však neznamená, že byly vyřešeny fundamentální problémy na straně produkce.
COCOBOD se obrací na domácí kapitál
Ghana připravuje jednu z nejvýznamnějších změn ve způsobu financování svého kakaového sektoru za poslední desetiletí. COCOBOD plánuje ještě tento měsíc začít vydávat dluhové nástroje denominované v ghanských cedi, včetně 270denních komerčních cenných papírů, v rámci nového programu financování, který by měl fungovat pět let.
- COCOBOD očekává, že na domácím finančním trhu získá přibližně 16 miliard GHS ročně, především na financování běžného provozu a nákupů kakaa.
- Splatnost 270 dní má odpovídat cyklu nákupu kakaa, protože přibližně 70 % úrody COCOBOD nakupuje mezi zářím a lednem.
- Potenciální domácí kapitálová základna je značná. Ghanské penzijní fondy spravují aktiva v hodnotě přes 100 miliard GHS, takže místní institucionální investoři by se mohli stát klíčovým pilířem nového modelu financování.
- Část výnosů bude použita na obsluhu stávajícího dluhu COCOBOD. Ne všechen nově získaný kapitál tak bude k dispozici na financování budoucích nákupů kakaa.
Z pohledu trhu s kakaem je klíčové možné snížení finančního rizika v dodavatelském řetězci. Pokud COCOBOD získá stabilnější přístup k provoznímu kapitálu, nedostatek likvidity by měl méně často narušovat nákupy bobů od farmářů.
To však neřeší všechny problémy sektoru. Financování provozu prostřednictvím krátkodobého dluhu, který je nutné pravidelně refinancovat, stále ponechává COCOBOD závislý na podmínkách finančního trhu. Ghana tak do značné míry nahrazuje riziko přístupu k zahraničnímu financování refinančním rizikem na domácím trhu.
Konec modelu financování, který fungoval více než tři desetiletí?
Více než 30 let Ghana financovala sezónní nákupy kakaa především prostřednictvím každoročních syndikovaných úvěrů poskytovaných mezinárodními bankami. Dluhová krize země však odhalila slabiny tohoto modelu a problémy se získáváním financování nakonec začaly ovlivňovat i samotné fungování kakaového sektoru.
Financování pro rok 2023 se zpozdilo a před sezónou 2024/25 tradiční model syndikovaných úvěrů nakonec přestal fungovat. COCOBOD proto začal přecházet k domácím a alternativním zdrojům kapitálu. Plánovaný program komerčních cenných papírů představuje další fázi této transformace.
Regulátor se stále musí vypořádat se značnými závazky z minulosti. V roce 2023 bylo přibližně 7,93 miliardy GHS krátkodobých Cocoa Bills restrukturalizováno do nástrojů s delší splatností v letech 2024 až 2028. COCOBOD proto nadále čelí významným nákladům na obsluhu dluhu.
Pro obchodníky s komoditami jde o důležitou součást celého obrazu. Trh s kakaem se přirozeně soustředí na počasí, velikost úrody, choroby kakaovníků a zásoby. V západní Africe je však stejně důležitá finanční infrastruktura propojující farmáře s globálním trhem. Boby mohou fyzicky existovat na farmách, ale bez efektivního systému financování nákupů to neznamená, že se rychle dostanou do přístavů a globálního dodavatelského řetězce.
Proč ceny kakaa klesají?
Z pohledu futures trhu je klíčovým faktorem změna vnímaného rizika budoucích dodávek. Pokud COCOBOD dokáže efektivněji financovat nákupy od farmářů, snižuje se pravděpodobnost, že se jeho finanční problémy stanou dalším omezením fyzické dostupnosti kakaa.
Zlepšení modelu financování proto může být v krátkodobém horizontu vnímáno jako medvědí faktor pro ceny. Neznamená náhlý růst produkce, ale zvyšuje pravděpodobnost, že již vypěstované boby budou efektivněji procházet nákupním systémem a dostanou se na trh.
Je však důležité rozlišovat mezi likviditou a skutečnou produkcí. Nový systém financování nezvýší počet kakaových plodů na stromech, nezlepší počasí ani neodstraní choroby. Rizika spojená s počasím zůstávají významná. Rozvíjející se podmínky El Niño zvyšují obavy o produkci v západní Africe, zatímco silné srážky v Ghaně vytvářejí příznivé prostředí pro šíření choroby černé hniloby kakaových plodů.
Podle mého názoru jde aktuálně o hlavní fundamentální napětí na trhu s kakaem: finanční infrastruktura podporující dodávky se může zlepšit, zatímco samotný výhled produkce zůstává zranitelný vůči významným rizikům spojeným s počasím.
Ghana zůstává pilířem globální nabídky kakaa
Význam reforem COCOBOD vychází především z postavení Ghany na globálním trhu s kakaem. Ghana zůstává po Pobřeží slonoviny druhým největším producentem kakaa na světě. Obě země společně zajišťují přibližně 60 % globální produkce.
- Kakao v 1. čtvrtletí 2026 představovalo přibližně 1,9 % HDP Ghany.
- Podle odhadů COCOBOD pěstování kakaa zajišťuje obživu přibližně 850 000 farmářských rodin.
- Sektor každoročně přináší Ghaně přibližně 2 miliardy USD v devizových příjmech.
- Mezi významné zpracovatele působící v zemi patří Cargill, Barry Callebaut, ofi vlastněná skupinou Olam Group a ghanská Cocoa Processing Company.
Protože je produkce kakaa silně soustředěna do několika málo zemí, zejména do Ghany a Pobřeží slonoviny, mají události v těchto regionech na světové ceny kakaa mimořádně silný dopad. Pokud se problémy objeví současně ve dvou nejvýznamnějších producentských zemích, má trh jen velmi malý prostor pro jejich kompenzaci.
Ghana chce získat větší část hodnoty z kakaa
Změna financování je součástí širší reformy sektoru. Vláda chce také zvýšit domácí zpracování a od sezóny 2026/27 plánuje v Ghaně zpracovávat nejméně 50 % domácí produkce kakaových bobů.
Ekonomická logika je jasná. Ghana chce získat větší část hodnotového řetězce kakaa a nebýt převážně vývozcem surových bobů. Vyšší domácí zpracování by mohlo znamenat, že rostoucí část exportu bude zemi opouštět ve formě polotovarů z kakaa namísto nezpracovaných bobů.
Cíl 50 % bych však nevnímal jako přímý býčí argument pro ceny kakaa. Pro globální bilanci zůstávají nejdůležitějšími proměnnými velikost úrody a celosvětová poptávka po kakaových bobech. Místo jejich zpracování mění především strukturu obchodních toků.
Co čekat dál od cen kakaa?
Nový model financování COCOBOD pozitivní pro stabilitu fyzického trhu, v krátkodobém horizontu však může zůstat negativním faktorem pro futures. Čím nižší bude riziko narušení nákupů kakaa a financování exportu, tím menší bude důvod, aby futures obsahovaly vysokou prémii za potenciální problémy s dodávkami z Ghany.
To ale neznamená, že fundamentální problém s nabídkou zmizel. Kakao zůstává mimořádně citlivé na vývoj počasí. Historie ukazuje, že během silných epizod El Niño může globální produkce kakaa výrazně klesnout. Po předchozích slabých sklizních navíc trh zůstává zranitelný i vůči relativně mírným výpadkům dodávek.
Pro další směr cen tak budou pravděpodobně klíčové tři faktory: skutečná velikost úrody v Ghaně, efektivita nového systému financování COCOBOD a výhled produkce v celé západní Africe. Pokud budou nákupy financovány bez problémů a Ghana s Pobřežím slonoviny dosáhnou vyšší úrody, prémie za nedostatek může dál klesat. Pokud se však lepší financování spojí se slabou produkcí způsobenou nepříznivým počasím nebo chorobami, kakao se může rychle vrátit k růstu, protože se trh znovu zaměří na riziko fyzického deficitu – i při utlumené poptávce.
Graf kakaa (COCOA, D1)
Futures na kakao se v poslední době přiblížily k 38,2% Fibonacciho retracementu výrazného poklesu z roku 2025 a nyní se obchodují stále blíže spodní hranici rostoucího cenového kanálu.
Důležitá zóna supportu zůstává kolem 5 300–5 400 USD za tunu, zatímco klíčová rezistence podle price action se nachází poblíž 6 150 USD. Nový model financování snižuje rizikovou prémii a krátkodobě tlačí na ceny. Neřeší však problémy spojené s velikostí úrody, počasím a chorobami kakaovníků, které zůstávají klíčovými riziky pro nabídku.
Zdroj: xStation5
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