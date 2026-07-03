Ekonomický kalendář: Co hýbe trhy po NFP? (03.07.2026)

Dnešek je pro americké trhy dnem bez obchodování. Delší víkend si Američané dopřávají díky 250. výročí vyhlášení nezávislosti (4. července). Z tohoto důvodu nebyla data NFP zveřejněna jako obvykle v první pátek v měsíci, nýbrž o den dříve.
Připomeňme, že výsledky přinesly investorům nepříjemné překvapení: tvorba nových pracovních míst byla výrazně nižší, než se očekávalo (+49 tis. vs. +107 tis.), přičemž data za předchozí dva měsíce byla výrazně revidována směrem dolů (−74 tis.).
Graf 1: Změna počtu pracovních míst v mimozemědělském sektoru (NFP) a subkomponent zaměstnanosti ISM PMI (2023–2026)
Zdroj: XTB Research, 03.07.2026
Dnešní pozornost se soustředí především na údaje PMI. Za námi jsou publikace z Asie, před námi revize odečtů za evropské země.
🌏 Nejdůležitější zveřejnění z asijské seance
Čína
Podle červnových dat PMI se tempo růstu v sektoru služeb mírně zpomalilo, avšak zůstalo velmi solidní (54,1). Klíčovou roli sehrál růst zahraničních objednávek.
- Počet zakázek vzrostl poosmé v řadě, což se projevilo i obnoveným nárůstem zaměstnanosti – a to nejrychlejším tempem od července 2024.
- Vyšší mzdové náklady, náklady na suroviny a dopravu přispěly k růstu cen, což je v souladu s posledními daty o inflaci PPI (3,9 %, nejvyšší úroveň za téměř 4 roky).
Japonsko
V zemi vycházejícího slunce šlo pouze o revizi dat, která má druhořadý význam. Ukazatel pro sektor služeb nicméně vzrostl z 51,8 na 52,2.
- V této souvislosti stojí za zmínku, že počet nových objednávek jak ve výrobním, tak v sektoru služeb rostl druhým nejrychlejším tempem za tři roky, a to především díky silnější domácí poptávce, nikoli exportu.
Větší pozornost vzbudila vyjádření ministryně financí Satsuki Katayamy, která uvedla, že Tokio zůstává připraveno k intervenci na devizovém trhu. Zdůraznila rovněž úzkou spolupráci s Washingtonem v této oblasti. Vyjádřila se také k rostoucím výnosům dluhopisů a podotkla, že fiskální politika bude vedena takovým způsobem, aby obnovila důvěru trhů.
Austrálie
Mírnou revizi směrem nahoru červnových dat PMI zaznamenali i Antipodané.
- Ukazatel pro sektor služeb finálně vzrostl na 50,5.
- Naopak klesl počet nových objednávek – jak domácích, tak zahraničních.
- Inflace výrobních cen nejnižší od ledna.
- Důvěra ve výhled na příštích 12 měsíců klesla na nejnižší úroveň od listopadu 2023, a to pod vlivem obav z hospodářského prostředí a daňových změn ve federálním rozpočtu.
Makroekonomický kalendář
Pátek
- Španělsko: Index PMI pro sektor služeb
- Čas: 09:15
- Konsenzus: 51
- Předchozí odečet: 50,1
- Itálie: Index PMI pro sektor služeb
- Čas: 09:45
- Konsenzus: 50,3
- Předchozí odečet: 49,4
- Německo: Index PMI pro sektor služeb (revize)
- Čas: 09:55
- Konsenzus: 46,8
- Předchozí odečet: 48,1
- Eurozóna: Index PMI pro sektor služeb (revize)
- Čas: 10:00
- Konsenzus: 48,9
- Předchozí odečet: 47,7
- Velká Británie: Index PMI pro sektor služeb (revize)
- Čas: 10:30
- Konsenzus: 48,7
- Předchozí odečet: 49,3
- Velká Británie: Projev guvernéra Bank of England, Andrew Baileyho
- Čas: 17:00
Výsledky společností
- Žádné – americký trh je uzavřen z důvodu oslav 250. výročí vyhlášení nezávislosti.
3 trhy, na které stojí za to dávat pozor
- Japonský jen (JPY): Pár USDJPY klesl pod psychologickou hranici 162. Ministryně financí Satsuki Katayama nicméně zdůrazňuje, že Tokio zůstává připraveno k intervenci na devizovém trhu.
- Zlato a stříbro: Ceny drahých kovů se odráží od lokálních minim, což lze spojovat především s nižšími výnosy státních dluhopisů ve velkých ekonomikách. Tento pohyb je podpořen včerejšími daty z amerického trhu práce.
- EU50: Vzhledem k absenci obchodování na americkém trhu se pozornost investorů obrátí k Evropě. Hlavní otázkou zůstává, zda bude pokračovat rotace kapitálu do defenzivnějších sektorů.
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