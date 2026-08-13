Káva na ICE klesá o 5 % 📉 Trh zasáhlo vybírání zisků navzdory nízkým zásobám arabiky

Futures na kávu arabika na ICE dnes klesají přibližně o 5 % a výrazně korigují po silném odrazu od červnových minim. Ceny jsou pod tlakem očekávání velké brazilské úrody a vyhlídek na zrychlení sklizně s tím, jak se zlepšují povětrnostní podmínky. Dnešní výprodej je však v kontrastu se stále napjatou situací na fyzickém trhu, kde se certifikované zásoby ICE drží poblíž nejnižších úrovní za zhruba dva a půl roku. Trh zároveň nadále zohledňuje rizika spojená s El Niño, která by mohla být důležitější pro brazilskou produkci v příští sezóně. Pokles přibližně o 5 % tak zřejmě odráží především obnovené zaměření na vysokou krátkodobou nabídku, zatímco rizika spojená s dostupností kvalitní arabiky zůstávají zvýšená.
- Futures na arabiku na ICE dnes klesají přibližně o 5 %, přestože ještě minulý týden trh podporovaly nízké zásoby a povětrnostní prémie.
- Hlavním medvědím faktorem zůstává výhled nabídky: USDA očekává v sezóně 2026/27 rekordní globální produkci kávy 189,7 mil. pytlů, meziročně o 6 % více.
- Podle USDA by Brazílie mohla sklidit přibližně 71,9 mil. pytlů kávy, o 14 % více než před rokem, což představuje fundamentální protiváhu k nízkým burzovním zásobám.
- Certifikované zásoby arabiky na ICE zároveň nedávno klesly přibližně na 244 tis. pytlů, což je nejnižší úroveň za zhruba dva a půl roku.
- Sklizeň v Brazílii postupuje pomaleji než před rokem, ale sušší podmínky by mohly producentům umožnit urychlit práce na polích a zvýšit tlak nabídky na trh.
- Kvalita části nové brazilské úrody arabiky zůstává zdrojem obav. Zprávy poukazují na slabší kvalitu šálku i velikost zrn, což může omezit tempo doplňování zásob ICE.
- El Niño zůstává klíčovým rizikem pro zbytek sezóny. Potenciální narušení srážek a teplot může ovlivnit podmínky pro kvetení a výhled budoucí úrody.
Rekordní úroda se vrací do centra pozornosti
Vyhlídka na velmi vysokou nabídku v sezóně 2026/27 zůstává hlavním fundamentálním argumentem pro prodejce. USDA očekává růst globální produkce kávy o 6 % na rekordních 189,7 mil. pytlů, přičemž produkce arabiky by měla meziročně vzrůst přibližně o 12 %. Globální konečné zásoby by měly rovněž vzrůst o 1,9 mil. pytlů na 26,3 mil.
Brazílie zůstává pro tento výhled klíčová. USDA očekává produkci 71,9 mil. pytlů, což by představovalo meziroční nárůst přibližně o 14 %. Sušší počasí by navíc nyní mohlo pomoci urychlit sklizeň po dřívějších zpožděních způsobených srážkami.
Rychlejší příchod brazilské kávy na trh je v současnosti nejsilnějším argumentem na straně nabídky. Po předchozím výrazném růstu cen tak mohou investoři znovu přesouvat pozornost k velikosti a dostupnosti aktuální úrody místo výhradního zaměření na budoucí povětrnostní rizika.
Nízké zásoby na ICE omezují medvědí scénář
Problém spočívá v tom, že velká úroda automaticky neznamená stejně vysokou nabídku kávy způsobilé k dodání proti kontraktům ICE. Certifikované zásoby arabiky nedávno klesly přibližně na 244 tis. pytlů, což je nejnižší úroveň za zhruba dva a půl roku a výrazně méně než před rokem.
Existují také obavy ohledně kvality brazilské sklizně. Podle informací citovaných společností Vesper na základě reportu Sucafina část nové úrody zklamala jak z hlediska kvality šálku, tak velikosti zrn. To znamená, že ani velká sklizeň nemusí rychle vyřešit nedostatek kávy splňující požadavky burzovních dodávek.
Trh tak podle odhadů produkce disponuje velkým množstvím kávy, ale stále má pouze omezenou rezervu kávy dostupné prostřednictvím dodacího mechanismu ICE. Tento rozdíl pomáhá vysvětlit, proč arabika zůstává vysoce volatilní a proč mohou změny počasí vyvolávat prudké cenové pohyby.
El Niño zůstává rizikem pro příští sezónu
Dalším faktorem, který brání jednoznačně medvědí interpretaci dnešního poklesu, je El Niño. V posledních týdnech trh znovu začal započítávat povětrnostní prémii a arabika předtím výrazně vzrostla z minim ze začátku června. Pro Brazílii bude klíčovým obdobím kvetení od září do listopadu. Vyšší teploty a nepravidelné srážky mohou zvýšit stres rostlin a snížit produkční potenciál budoucí úrody. El Niño tak představuje především riziko pro budoucí nabídku, zatímco velká brazilská sklizeň ovlivňuje trh už nyní. Toto rozlišení je zásadní: dnešní výprodej může odrážet aktuální převahu argumentu vysoké krátkodobé nabídky, ale rovnováha se může rychle změnit, jakmile začne období kvetení.
Dnešní pohyb je třeba vnímat také v kontextu předchozího odrazu. Na začátku srpna se arabika stále obchodovala přibližně 30 % nad červnovým minimem, protože investoři započítávali rizika El Niño a mimořádně nízké zásoby ICE. Trh se tak nachází mezi dvěma velmi odlišnými scénáři. Na jedné straně rekordní globální produkce, velká brazilská sklizeň a vyhlídky na rychlejší sklizeň podporují nižší ceny. Na druhé straně mimořádně nízké certifikované zásoby, obavy o kvalitu části brazilské arabiky a rizika El Niño nadále omezují fyzický trh. Pokles zvyšuje krátkodobý tlak nabídky, ale neřeší omezenou dostupnost kvalitní kávy. Pro další směr arabiky bude důležité zejména tempo brazilské sklizně a prodejů producentů, vývoj zásob ICE a s blížícím se zářím také počasí během klíčového období kvetení.
Graf kávy (interval D1)
Po distribuci v oblasti 340–350 kontrakt klesl směrem k 38,2% Fibonacciho retracementu posledního poklesového pohybu, který se nachází kolem úrovně 317. Jde zároveň o důležitou technickou oblast, protože se zde sbíhají 200denní a 50denní exponenciální klouzavé průměry EMA200 a EMA50. Trvalé proražení pod tuto zónu by mohlo otevřít cestu směrem k 290, což odpovídá 23,6% Fibonacciho retracementu. Naopak odraz od současné oblasti by mohl cenu vrátit směrem k 360, kde se 61,8% Fibonacciho retracement shoduje s významnými cenovými reakcemi zaznamenanými v průběhu letošního roku.
Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: EUR/USD se snaží zvrátit trend, Wall Street míří ke třetímu růstovému týdnu v řadě 🚨
⬇️ Tři trhy, které se vyplatí sledovat příští týden (14. 8. 2026)
BREAKING: USD oslabuje po slabších údajích o maloobchodních tržbách v USA 💥
Shrnutí trhů: Evropské softwarové akcie drží indexy poblíž rekordních maxim. Dolar odevzdává zisky z tohoto týdne (14. 8. 2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.