Ekonomický kalendář: Co tento týden pečlivě sledovat❓ (27. 07. 2026)

Trhy vstupují do nového týdne po prudkém poklesu cen ropy, který následoval po zprávách, že USA a Írán zastavily útoky v Hormuzském průlivu. Právě tato informace je hlavním tématem dnešní obchodní seance. Cena ropy WTI klesá o více než 7 %, zatímco Brent během neděle oslabil až o přibližně 5 % a vzdálil se dvouměsíčním maximům dosaženým po eskalaci konfliktu na Blízkém východě.
Co dnes hýbe trhy?
- Na začátku týdne udávají tón především komodity. WTI (-7,38 %) a Brent (-6,54 %) patří mezi nejvíce ztrátová aktiva, zatímco zemní plyn oslabuje téměř o 4 %.
- Na opačné straně trhu nejvíce rostou stříbro (+2,57 %), US100 (+1,41 %) a EU50 (+1,36 %). To naznačuje ústup geopolitických obav a návrat zájmu investorů o rizikovější aktiva.
- V úvodu obchodování posilují také hlavní evropské indexy – DE40 (+1,32 %), SPA35 (+1,25 %) a ITA40 (+1,20 %) – stejně jako US500 (+0,96 %). Růst zaznamenávají i asijské indexy JP225 (+1,31 %) a CHN.cash (+1,33 %).
Dnešní makroekonomický kalendář
V 10:00 bude zveřejněn německý index Ifo za červenec a ve 14:30 budou následovat objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA za červen. Jde o jediné významnější makroekonomické statistiky dne.
V pozadí však nadále dominují geopolitické a obchodní události. V pátek administrativa prezidenta Donalda Trumpa zavedla nová cla podle Section 301 ve výši 10–12,5 % na dovoz ze 60 obchodních partnerů, což opět zvyšuje nejistotu na globálních trzích.
Co sledovat tento týden
Pondělí (27. 07.)
- 10:00 – Německo: Index Ifo (podnikatelská nálada) za červenec
- 14:30 – USA: Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (m/m) za červen
Úterý (28. 07.)
- 05:05 – Austrálie: Projev guvernéra RBA
- 22:40 – USA: API – změna zásob ropy
Středa (29. 07.)
- 03:30 – Austrálie: Inflace CPI (meziročně a mezičtvrtletně) za 2. čtvrtletí
- 16:30 – USA: EIA – změna zásob ropy a benzínu
- 20:00 – USA: Rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách
- 20:30 – USA: Tisková konference FOMC
Čtvrtek (30. 07.)
- 09:00 – Španělsko: Inflace CPI za červenec a HDP za 2. čtvrtletí
- 11:00 – Eurozóna: HDP (meziročně a mezičtvrtletně) za 2. čtvrtletí
- 13:00 – Velká Británie: Rozhodnutí BoE o úrokových sazbách
- 14:00 – Německo: Inflace CPI (m/m a y/y) za červenec
- 14:30 – USA: HDP (anualizovaně) za 2. čtvrtletí
- 14:30 – USA: Inflace PCE za červen
- 16:30 – USA: EIA – zásoby zemního plynu
Pátek (31. 07.)
- 00:00 – Japonsko: Rozhodnutí BoJ o úrokových sazbách a tisková konference
- 01:50 – Japonsko: Průmyslová výroba a maloobchodní tržby za červen
- 03:30 – Čína: PMI indexy CFLP (výroba a služby) za červenec
- 09:30 – Polsko: Inflace CPI (m/m a y/y) za červenec
- 11:00 – Eurozóna: Inflace HICP a jádrová inflace HICP (m/m a y/y) za červenec
Klíčovou událostí týdne bude středeční rozhodnutí Fedu ve 20:00 a následná tisková konference Jeroma Powella. Trh nyní zaceňuje 35–40% pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb, což je výrazný nárůst oproti přibližně 10 % ještě v červnu. Důvodem je prudký růst cen ropy a obavy z inflace. Čeká nás také série tržeb společností ze skupiny Mag7. Microsoft a Meta zveřejní výsledky ve středu po uzavření trhu, zatímco Apple a Amazon ve čtvrtek. Mimo sektor velkých technologických společností budou v centru pozornosti také Visa, Samsung a ExxonMobil. Z makroekonomického pohledu zakončí týden několik klíčových událostí. Ve čtvrtek budou zveřejněny údaje o HDP USA a eurozóny za 2. čtvrtletí, rozhodnutí BoE a německá inflace CPI. V pátek budou následovat rozhodnutí BoJ, čínské indexy PMI a údaje o červencové inflaci CPI v Polsku a Evropské unii.
Zdroj: XTB
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