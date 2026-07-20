🌍 Ekonomický kalendář: Inflační tlak v Německu a Kanadě a balíček dat z Polska

Geopolitická situace na Blízkém východě zůstává hlavním rizikovým faktorem pro finanční trhy. Zprávy o amerických náletech na íránské cíle vedly k výraznému nárůstu cen ropy Brent nad úroveň 90 USD za barel. Souběžně výprodej v technologickém sektoru v USA přispívá k opatrnému sentimentu na začátku evropské seance a posilování amerického dolaru.
Dnešní makroekonomický kalendář je nabitý důležitými inflačními čteními a daty o hospodářské aktivitě. Pozornost investorů se soustředí na data o cenách výrobců (PPI) z Německa a Polska, jakož i na klíčové čtení spotřebitelské inflace (CPI) z Kanady. Z Polska dorazí také obsáhlý balíček dat o průmyslové výrobě a trhu práce, což přispěje ke zvýšené volatilitě PLN, CAD a evropských akciových indexů.
Nejdůležitější zveřejnění z asijské seance
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Čínská lidová banka ponechala úrokové sazby LPR beze změny (3,00 % pro 1letou sazbu a 3,50 % pro 5letou sazbu), což odpovídalo tržním očekáváním.
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Obchodní bilance Nového Zélandu za červen dosáhl úrovně 23 mil. NZD, výrazně pod očekávanými 250 mil. NZD.
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Obchodování v Japonii bylo omezeno z důvodu státního svátku (Den oceánů).
Makroekonomický kalendář
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08:00 Německo – Inflace výrobních cen PPI m/m za červen. Konsenzus: 0,3 %. Předchozí čtení: -0,2 %.
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08:00 Německo – Inflace výrobních cen PPI r/r za červen. Konsenzus: 2,2 %. Předchozí čtení: 1,9 %.
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09:30 Polsko – Ceny průmyslových výrobců r/r za červen. Konsenzus: 2,4 %. Předchozí čtení: 1,6 %.
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09:30 Polsko – Tržby průmyslu r/r za červen. Konsenzus: 4,1 %. Předchozí čtení: 7,2 %.
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09:30 Polsko – Stavební výroba r/r za červen. Konsenzus: 3,9 %. Předchozí čtení: 5,0 %.
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09:30 Polsko – Průměrné mzdy r/r za červen. Konsenzus: 5,8 %. Předchozí čtení: 5,6 %.
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09:30 Polsko – Zaměstnanost v podnikovém sektoru r/r za červen. Konsenzus: -0,9 %. Předchozí čtení: -0,9 %.
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14:30 Kanada – Inflace CPI m/m za červen. Konsenzus: 1,0 %. Předchozí čtení: -0,2 %.
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14:30 Kanada – Inflace CPI r/r za červen. Konsenzus: 3,2 %. Předchozí čtení: 2,9 %.
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16:00 USA – Index předstihových ukazatelů Conference Board za červen. Konsenzus: 0,1 %. Předchozí čtení: -0,1 %.
Kalendář výsledků společností
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Ryanair Holdings – před otevřením trhu
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Crown Holdings – po zavření trhu
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Steel Dynamics – po zavření trhu
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Zions Bancorporation – po zavření trhu
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W.R. Berkley – po zavření trhu
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Domino's Pizza – před otevřením trhu
3 trhy, na které stojí za to se zaměřit
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USD/CAD – Zveřejnění červnové inflace CPI z Kanady poskytne přímý impuls pro ocenění kanadského dolaru a očekávání ohledně dalších kroků Bank of Canada.
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EUR/PLN a WIG20 – Souhrnný balíček dat týkající se výroby, zaměstnanosti, mezd a inflace PPI v Polsku určí směr pro zlotý i akcie na varšavské burze.
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Ropa Brent (OIL) – Další eskalace americko-íránského konfliktu má přímý dopad na geopolitickou prémii a zvýšenou volatilitu na trhu energetických komodit.
BREAKING: Německý PPI zpomaluje. Cenové tlaky v průmyslovém sektoru polevují
🛢️ Ranní shrnutí: Ropa se vrací nad 90 USD, čínská AI ochlazuje technologický sektor
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (17.7.2026)
Denní shrnutí: Výprodej se spin-offem
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.