Graf dne: OIL (1. 6. 2026)

Ropa Brent (OIL) dnes roste téměř o 3 % na 93,86 USD za barel. Denní obchodní rozpětí se pohybuje mezi 92,52 až 94,20 USD. Hlavním katalyzátorem růstu je eskalace geopolitického napětí v Hormuzském průlivu. Vzájemné útoky mezi USA a Íránem a zprávy o rezignaci íránského prezidenta Pezeshkiana otřásají komoditním trhem.
Fundamentální prostředí
Geopolitika nyní zastiňuje trh s ropou. Čtvrtý měsíc konfliktu mezi USA a Íránem nepřinesl žádný průlom. Americké námořnictvo doprovází Hormuzským průlivem pouze přibližně 70 lodí týdně, zatímco před válkou šlo v průměru o více než 100 lodí denně. Paradoxně ropa během května zaznamenala největší měsíční pokles za rok, téměř -17 %, protože trhy započítávaly naděje na dohodu. Dnes vidíme odraz po zklamání a nových vojenských zprávách. Očekávání růstu cen ropy dnes podpořily zejména dvě zprávy: útoky na leteckou základnu Ali Al Salem v Kuvajtu a údajné spekulace o rezignaci íránského prezidenta.
V dopise zaslaném v neděli Pezeshkian zdůraznil, že prezident a vláda byli fakticky vyloučeni z nejdůležitějších a nejkritičtějších rozhodovacích procesů v zemi. Vzniklé mocenské vakuum podle něj umožnilo frakcím v rámci Íránských revolučních gard převzít kontrolu nad skutečnou mocí ve státě.
Ropa se už několik týdnů obchoduje pod 50denní EMA (98,28), což okamžitě nastavuje kontext. Ve střednědobém horizontu dominují prodejci a každý růst naráží na tuto úroveň jako na zeď. Pokles z březnových maxim kolem 110 USD byl postupný, dokud cena nedosáhla zóny, kde se nachází nyní — přímo u EMA100 na 91,09. To je dnes klíčový bod grafu, protože EMA100 v posledních měsících opakovaně tlumila přeprodané podmínky a nyní je znovu testována shora.
RSI na 41,47 tento obraz doplňuje. Indikátor zatím není v hluboce přeprodaných úrovních, které v minulosti generovaly silné odrazy, ale blíží se k zóně, kde začínají vstupovat kupci. Reakce u EMA100 je proto technicky opodstatněná.
Objemový profil ukazuje, že nejvyšší koncentrace obchodů z předchozích měsíců se nachází v pásmu 100–105 USD. Návrat do této oblasti by tak vyžadoval nejen proražení nad EMA50, ale také překonání husté zóny historických objednávek. Právě tam leží skutečný test pro býky.
Zdroj: xStation
