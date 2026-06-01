Zemní plyn posiluje o 2,5 % díky teplejšímu výhledu počasí 🔥

- NOAA očekává pro období 8.–14. června nadprůměrné teploty ve většině USA.
- Teplejší počasí může zvýšit chladicí poptávku a spotřebu elektřiny.
- Pro zemní plyn jde krátkodobě o podpůrný faktor.
- Klíčové bude, zda se teplejší výhled potvrdí i v dalších aktualizacích.
Zdro: NOAA
Mapa výhledu teplot NOAA pro období 8.–14. června 2026 ukazuje, že většina území USA má zvýšenou pravděpodobnost nadprůměrných teplot. Nejsilnější teplotní odchylky jsou patrné hlavně ve střední a severní části Spojených států, včetně oblasti Středozápadu a Velkých jezer, kde se očekává výraznější převaha teplejšího počasí.
Pro trh se zemním plynem jde o důležitý signál, protože vyšší teploty v letním období obvykle podporují růst poptávky po chlazení. To může zvýšit spotřebu elektřiny, a tím i využití plynových elektráren. Právě očekávání silnější spotřeby může být jedním z důvodů, proč zemní plyn aktuálně posiluje o 2,5 %.
Výhled zároveň naznačuje, že teplejší počasí není omezené pouze na jednu oblast, ale zasahuje velkou část USA. To zvyšuje význam celé predikce, protože plošnější růst teplot může mít větší dopad na celkovou energetickou poptávku. Naopak výjimkou zůstávají části Aljašky, kde mapa ukazuje spíše podprůměrné teploty, a menší oblasti jihu Texasu, kde je výhled blíže k normálu.
Z pohledu investorů je proto počasí aktuálně jedním z hlavních faktorů, které mohou krátkodobě podporovat cenu zemního plynu. Pokud se teplejší výhled potvrdí i v dalších aktualizacích, může trh dál započítávat vyšší spotřebu plynu v energetice. Naopak ochlazení nebo návrat předpovědí k normálu by mohly část současného optimismu oslabit.
Graf NATGAS (M30)
Zdroj: xStation5
Zemní plyn se obchoduje kolem úrovně 3,369 USD a po prudkém růstu z konce května se drží v blízkosti lokálních maxim. Trh zatím neukazuje výraznější známky slabosti, spíše přechází do fáze konsolidace po předchozím silném pohybu vzhůru.
Cena zůstává nad klíčovými klouzavými průměry: EMA 50 na hodnotě 3,322 USD i nad SMA 100 na hodnotě 3,192 USD. Právě oblast kolem EMA 50 nyní funguje jako první významnější podpora. Dokud se cena drží nad touto úrovní, kupci mají trh stále pod kontrolou a případné poklesy mohou být vnímány spíše jako korekce v rámci rostoucího trendu.
Nejbližší rezistence se nachází v oblasti 3,37–3,38 USD, kde se cena aktuálně pohybuje a kde zároveň vidíme zvýšenou aktivitu podle objemového profilu. Pokud by se trhu podařilo tuto oblast přesvědčivě prorazit, mohl by se otevřít prostor pro pokračování růstu směrem k vyšším úrovním. Naopak odmítnutí u současných cen by mohlo přinést návrat k pásmu kolem 3,32 USD, případně hlouběji k oblasti 3,19 USD, kde se nachází SMA 100.
