Ekonomický kalendář – jestřábí pauza Fed a klíčová rozhodnutí SNB a BoE (18.06.2026)

Středeční seanci na finančních trzích dominovalo rozhodnutí amerického Fed. FOMC ponechal úrokové sazby beze změny v pásmu 3,50–3,75 %. Aktualizovaný dot plot však vyzněl jestřábě a naznačil možné zvýšení sazeb v roce 2026. Zároveň pouze polovina členů Fed vidí prostor pro snížení sazeb a samotný Powell se pokusil zmírnit význam dot plotu, když oznámil chystané změny v prognózách.
Výsledkem byl prudký růst výnosů amerických státních dluhopisů a návrat dolarového indexu DXY nad hranici 100 bodů. Na geopolitické frontě investoři pozorně sledují podpis memoranda americké vlády týkajícího se vztahů na Blízkém východě, což stabilizuje sentiment. Americké akciové trhy však po jestřábím tónu Fed uzavřely níže. Dnešní seance přinese výraznou volatilitu na měnovém trhu. Pozornost se zaměří na rozhodnutí Swiss National Bank (SNB) a Bank of England (BoE) o úrokových sazbách, která přímo ovlivní páry s CHF a GBP.
Klíčová data z asijské a rané evropské seance
- Nový Zéland zaznamenal v 1. čtvrtletí 2026 solidní ekonomické oživení. HDP vzrostl o 0,8 % q/q oproti 0,5 % v předchozím období, které bylo revidováno nahoru z 0,2 %. Meziroční tempo růstu zůstalo na 1,5 %, přestože se očekávalo zpomalení na 1,1 %.
- Britský trh práce ukázal známky stabilizace navzdory mírnému růstu nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti za duben nečekaně vzrostla na 5,0 %, zatímco zaměstnanost solidně vzrostla o 100 tisíc pracovních míst oproti prognóze 75 tisíc. Mzdové tlaky zůstaly vysoké. Index průměrných mezd včetně bonusů dosáhl 4,4 % r/r.
Makroekonomický kalendář
- 09:30 | Švýcarsko – rozhodnutí SNB o úrokových sazbách. Konsenzus: 0,00 %. Předchozí údaj: 0,00 %.
- 10:00 | Švýcarsko – tisková konference SNB.
- 13:00 | Spojené království – rozhodnutí BoE o úrokových sazbách. Konsenzus: 3,75 %. Předchozí údaj: 3,75 %. Očekává se poměr hlasování 8 ku 1 ve prospěch ponechání sazeb beze změny.
- 14:30 | USA – týdenní nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Konsenzus: 225 tis. Předchozí údaj: 229 tis.
- 16:30 | USA – změna zásob zemního plynu. Konsenzus: +82 bcf. Předchozí údaj: 108 bcf.
Firemní tržby
- Accenture (ACN) – před otevřením trhu
Tři trhy ke sledování
- CHF (švýcarský frank) – Rozhodnutí SNB bude klíčovým zdrojem volatility. Banka zůstává v náročné pozici kvůli tlakům na komoditách a geopolitickým rizikům, což ji může nutit k měnovým intervencím s cílem omezit nadměrné posilování franku.
- GBP (britská libra) – Bank of England čelí výzvě v podobě stále zvýšené inflace, která však zpomalila na 2,8 %. To brání okamžitému tlaku na zvyšování sazeb. Očekává se poměr hlasování 8 ku 1, což by po nedávných výrazných rozdílech mohlo být vnímáno jako holubičí signál.
- Americké státní dluhopisy (T-Note) – Výnosy dluhopisů po jestřábím prohlášení FOMC dynamicky vzrostly. Dnes sledujeme mírný odraz cen dluhopisů, ale volatilita se může vrátit s nadcházejícími daty z USA.
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