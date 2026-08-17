Ekonomický kalendář: Klidné pondělí může nahrávat býkům. V centru pozornosti data z New Yorku a trhu s bydlením (17. 8. 2026)

Nový týden začíná na Wall Street relativně klidně. V kalendáři nejsou žádná významná makroekonomická data ani výsledky velkých společností.
Trhy však nadále ovlivňuje páteční série amerických dat, která znovu snížila očekávání ohledně zvyšování úrokových sazeb Fedu. Zatímco investoři na konci minulého týdne reagovali nejistě na pokles maloobchodních tržeb a známky slábnutí amerického spotřebitele, euforie pozorovaná v Asii naznačuje návrat býčího sentimentu.
Klíčová data z asijské seance a rána
- Japonsko (HDP): Předběžná data o HDP za Q2 zklamala zastánce rychlejšího zvyšování sazeb Bank of Japan. Anualizovaný HDP vzrostl pouze o 1,1 % (konsensus: 2,1 %, předchozí: 1,9 %), zatímco sezónně očištěný HDP mezikvartálně vzrostl o 0,3 % oproti očekávaným 0,5 %. Hlavním důvodem byla slabost domácí spotřeby.
- Japonsko (průmyslová výroba): Pozitivní překvapení z Japonska přinesla červnová průmyslová výroba, která výrazně překonala očekávání trhu. Sezónně očištěný údaj vzrostl o 1,9 % meziměsíčně (konsensus: 1,3 %), zatímco meziročně se výroba zvýšila na 4,9 % (očekávání: 4,2 %, předchozí: -2,1 %).
USDJPY se znovu vzdaluje od psychologické hranice 160. Zdroj: xStation5
Makroekonomický kalendář
- 11:30 Eurozóna – projev člena Výkonné rady ECB Philipa Lanea
- 14:30 USA – index NY Empire State za srpen (konsensus: 10,8 | předchozí: 15,6)
- 16:00 USA – index trhu s bydlením NAHB za srpen (konsensus: 33 | předchozí: 34)
- 22:00 USA – měsíční čistý příliv kapitálu za červen (předchozí: 132,2 mld. USD)
- 22:00 USA – dlouhodobý příliv kapitálu za červen (konsensus: 151,4 mld. USD | předchozí: 232,7 mld. USD)
Klíčové výsledky společností
- BHP Group
- Fabrinet
3 trhy, které dnes sledovat
- USDJPY (FX): Slabší než očekávaná data o růstu japonské ekonomiky za Q2 (anualizovaný HDP 1,1 % oproti očekávaným 2,1 %) snižují tlak na Bank of Japan ohledně rychlého utahování měnové politiky. Široké oslabování amerického dolaru však drží měnový pár pod hranicí 160.
- S&P 500 / US500 (akciový index): Futures na americký index se obchodují pouze 0,3 % pod historickým maximem z minulého týdne. Prvním regionálním testem kondice americké ekonomiky bude ve 14:30 index NY Empire State, u kterého se očekává pokles na 10,8 bodu. Výsledek výrazně odlišný od očekávání může určit rizikový sentiment před otevřením trhu v New Yorku.
- EURUSD (FX): Hlavní měnový pár proráží z dvoutýdenní konsolidace na dvouměsíční maxima. Při absenci významnějších evropských ekonomických dat budou investoři hledat impulzy v projevech centrálních bankéřů a odpoledních amerických údajích z trhu s bydlením (NAHB).
Kanadská inflace CPI mírně nad očekáváním 🔼 USDCAD reaguje
Shrnutí trhů: Akcie evropských výrobců čipů prudce rostou po výsledcích Anthropic! AstraZeneca zastavuje klinické studie léčby rakoviny plic (17. 8. 2026)
Krypto novinky: Spor uvnitř BitMartu eskaluje, BERA treasury odepsala přes 75 % hodnoty a Chainalysis žaluje USA kvůli kontraktu za 95 milionů USD 🚨
Zlato posiluje a vrací se k 4 400 USD 🗽 Sázejí drahé kovy na holubičí Fed?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.