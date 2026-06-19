Ekonomický kalendář: Likvidita ve stínu svátku Juneteenth (19.06.2026)

Dnešní seance bude charakteristická omezenou likviditou kvůli uzavření amerických burz z důvodu státního svátku Juneteenth. Ostatní trhy se obchodují s výraznou dávkou pesimismu, protože investoři vyhodnocují nedávné diplomatické napětí mezi Íránem a USA spolu s pokračujícími izraelskými útoky v Libanonu. Volatilita by proto měla v průběhu seance zůstat omezená, i když slabá likvidita může při nízkých objemech obchodování vyvolat prudší cenové pohyby. V centru pozornosti by naopak měl zůstat forex, kde prudce posilující dolar vytváří dodatečný tlak na drahé kovy a jen zůstává ve stínu možné intervence.
Klíčová data z asijské seance
- Japonsko: Květnová inflace CPI dosáhla 1,5 % r/r, čímž mírně překonala předchozí údaj 1,4 % r/r. Jádrová inflace CPI mezitím druhý měsíc v řadě zůstala na 1,4 % r/r a přesně odpovídala očekáváním. Zápis z dubnového zasedání Bank of Japan nepřinesl žádné zásadní oznámení.
- Nový Zéland: Obchodní bilance za květen zaostala za očekáváním analytiků. Přebytek dosáhl 800 milionů NZD oproti konsenzu 875 milionů NZD a předchozímu údaji 1 598 milionů NZD.
- Čína, USA a Švédsko: Asijská seance i ranní evropské obchodování probíhají za podmínek slabé likvidity. Čína slaví Svátek dračích lodí, Švédsko má předvečer svátku Midsommar a Wall Street je uzavřena kvůli svátku Juneteenth.
Makroekonomický kalendář
- 08:00 | Spojené království – maloobchodní tržby r/r. Skutečnost: 3,2 %. Konsenzus: 1,9 %. Předchozí údaj: 0,1 %.
- 08:00 | Spojené království – maloobchodní tržby m/m. Skutečnost: 1,2 %. Konsenzus: 0,5 %. Předchozí údaj: -1,0 %.
- 08:00 | Německo – PPI r/r. Skutečnost: 2,2 %. Konsenzus: 2,5 %. Předchozí údaj: 1,7 %.
- 08:00 | Německo – PPI m/m. Skutečnost: 0,3 %. Konsenzus: 0,7 %. Předchozí údaj: 1,2 %.
- 09:10 | Eurozóna – projev člena Výkonné rady ECB Philipa Lanea.
- 09:30 | Polsko – průmyslová výroba r/r. Konsenzus: 2,5 %. Předchozí údaj: 3,1 %.
- 12:30 | Eurozóna – projev člena Výkonné rady ECB Franka Eldersona.
- 14:30 | Kanada – maloobchodní tržby m/m. Konsenzus: 0,6 %. Předchozí údaj: 0,9 %.
- 14:30 | Kanada – maloobchodní tržby bez automobilů m/m. Konsenzus: 0,7 %. Předchozí údaj: 1,4 %.
3 trhy ke sledování dnes
- GBP/CHF – Britská libra bude v centru pozornosti po ranním zveřejnění květnových maloobchodních tržeb ze Spojeného království. Výsledek výrazně nad konsenzem v kombinaci s poklesem domácího politického tlaku po doplňovacích volbách dělá ze sterlingu dnes nejsilnější měnu v Evropě.
- USD/CAD – Ve 14:30 budou zveřejněny maloobchodní tržby z Kanady za duben. Vzhledem k tomu, že americký makroekonomický kalendář je dnes zcela prázdný, komoditní i měnoví obchodníci přesunou plnou pozornost na kondici kanadského spotřebitele.
- Ropa Brent (OIL) – Izraelské útoky v Libanonu a odložení návštěvy amerického viceprezidenta ve Švýcarsku, kde mělo být podepsáno memorandum o porozumění mezi Íránem a USA, posilují skepsi ohledně míru. To tlačí ceny ropy Brent zpět nad 80 USD za barel (+1,3 %).
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