Tři trhy, které sledovat příští týden (31. července 2026)

Federální rezervní systém ponechal úrokové sazby beze změny, přestože se Kevin Warsh snažil zachovat jestřábí postoj, aniž by naznačil, že se v dohledné době očekává zvýšení sazeb. Poslední červencové dny přinesly také výrazné zlepšení sentimentu v technologickém sektoru, které se časově shodovalo se zveřejněním finančních výsledků hlavních společností Big Tech. Situace na Blízkém východě zůstává klíčovým rizikovým faktorem, i když se země OPEC+ snaží vrátit na trh co největší objem komodity. Tento týden budou investoři analyzovat výsledky dalších významných společností, včetně nedávného nováčka na trhu SpaceX. Kromě toho je čeká celý maraton ekonomických dat z USA, který vyvrcholí třešničkou na dortu: zprávou NFP z amerického trhu práce. Pozornost investorů by se proto měla soustředit na trhy, jako jsou US100 (futures na Nasdaq 100), USDJPY a ropa Brent.
US100 (futures na Nasdaq 100)
Nadcházející úterý (4. srpna) po uzavření obchodování na Wall Street zveřejní SpaceX svou první finanční zprávu od vstupu na burzu. Tyto výsledky výrazně ovlivní sentiment kolem sektoru vyspělých technologií. SpaceX však nebude jedinou klíčovou společností, která tento týden zveřejní výsledky na Wall Street. Očekávají se také reporty společností AMD, Palantir, Uber a Cloudflare.
Vývoj indexu a futures ovlivní série klíčových údajů z americké ekonomiky. Na začátku týdne bude zveřejněn výrobní index ISM, v úterý bude následovat zpráva JOLTS, ve středu údaje ADP a index ISM ze sektoru služeb a ve čtvrtek týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Hlavní událostí z pohledu makroekonomického kalendáře bude páteční zpráva z amerického trhu práce. Odhady ukazují na mírný růst zaměstnanosti o 65 tisíc pracovních míst, což souvisí s ukončením dočasných pracovních poměrů po mistrovství světa, a zároveň na mírný růst míry nezaměstnanosti na 4,3 %. Slabší údaj by podpořil méně jestřábí postoj Fedu a mohl by podpořit další růst technologických akcií.
USDJPY
Měnový pár USDJPY zaznamenal poslední červencový čtvrtek prudký pokles po měnové intervenci, slovní podpoře ze strany USA a jestřábích komentářích guvernéra Uedy po rozhodnutí ponechat úrokové sazby beze změny. Přesto pár nadále pevně zůstává poblíž úrovně 160, která dříve fungovala jako rezistence a nyní slouží jako support. Hlavním katalyzátorem pohybu bude tento týden vývoj výnosů amerických státních dluhopisů v reakci na údaje z amerického trhu práce (JOLTS, ADP a NFP).
Ve středu 5. srpna bude zveřejněn zápis z červnového zasedání Bank of Japan (BOJ). Přestože je tento report výrazně opožděný, mohl by přinést více informací o postoji japonských centrálních bankéřů k budoucímu zvyšování úrokových sazeb a o sekundárních dopadech vysokých cen energií na jádrovou inflaci.
Pokud páteční data NFP potvrdí růst nezaměstnanosti v USA na 4,3 % spolu s mírným růstem zaměstnanosti, tlak na pokles dolaru v kombinaci s jestřábími signály v zápisu BOJ vytvoří podmínky pro opětovné posílení jenu.
Ropa (Brent)
Vzhledem k napjaté situaci na trhu s pohonnými hmotami se OPEC+ snaží vrátit na trh co největší množství ropy. Přestože nedávná zvýšení produkčních cílů byla patrná pouze na papíře, těžba se postupně zvyšuje, a to i navzdory částečnému uzavření Hormuzského průlivu a zvýšenému napětí v průlivu Bab al-Mandab.
Minulý týden se obavy trhu znovu zvýšily kvůli obnovení vojenských útoků souvisejících s Íránem. Přetrvávající geopolitické napětí na Blízkém východě vytváří rizikovou prémii, zatímco případná eskalace vojenských operací představuje přímou hrozbu pro tranzitní trasy a stabilitu dodávek této komodity.
Pro ocenění komodit budou důležité dnešní údaje amerického výrobního indexu ISM a páteční údaje o zahraničním obchodu Číny. Očekávaný dvouciferný růst čínského exportu (+24,5 % meziročně), podpořený globální poptávkou po vybavení pro AI, by mohl energetickému trhu poskytnout výrazný poptávkový impuls.
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