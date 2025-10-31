Ekonomický kalendář: Makroekonomika a projevy představitelů Fedu v centru pozornosti (31.10.2025)

- V Evropě se investoři zaměří na maloobchodní tržby v Německu a Švýcarsku a na ukazatele inflace ve Francii, Itálii a eurozóně; zveřejnění indexu spotřebitelských cen v eurozóně pravděpodobně neovlivní politiku ECB.
- V Kanadě se pozornost trhu soustředí na měsíční HDP, jehož prognóza je 0,0 %, což nebude mít žádný vliv na rozhodnutí Bank of Canada.
- V USA bude hlavní pozornost upřena na projevy představitelů Fedu (Logan, Bostic, Hammack), které mohou potvrdit, že na prosincovém zasedání se neplánuje žádné snížení úrokových sazeb.
Hlavní makroekonomické údaje a projevy představitelů Fedu v centru pozornosti
Na evropském trhu dnes pozornost investorů upoutá údaj o maloobchodním prodeji v Německu a Švýcarsku, stejně jako ukazatele inflace z Francie, Itálie a celé eurozóny. Hlavní událostí bude zveřejnění indexu spotřebitelských cen v eurozóně, i když se neočekává, že by aktuální údaje ovlivnily politiku Evropské centrální banky. ECB již ukončila cyklus uvolňování měnové politiky a v současné době se zaměřuje na sledování ekonomické situace, přičemž zdůrazňuje, že nebude reagovat na krátkodobé odchylky od dvouprocentního inflačního cíle.
Během americké seance bude hlavní pozornost upřena na měsíční HDP Kanady, který je podle prognóz nulový ve srovnání s 0,2 % v předchozím období. Prozatím je nepravděpodobné, že by tyto údaje ovlivnily rozhodnutí Bank of Canada, která již snížila úrokové sazby na spodní hranici a signalizuje potenciální konec svého cyklu uvolňování, přičemž ponechává prostor pro další opatření v závislosti na vývoji ekonomiky.
Investoři budou také pozorně sledovat projevy představitelů americké centrální banky (Fed), které znamenají konec jejich informačního embarga. Projevy Logana, Bostica a Hammacka, známých svým jestřábím postojem, mohou potvrdit, že na prosincovém zasedání Fedu se neplánuje žádné snížení úrokových sazeb, což ovlivní sentiment na trhu.
Hlavní ekonomický kalendář (časy v CET)
Dnešní kalendář:
08:00 Německo – Dovozní ceny za září
- Ceny dovozu m/m: skutečné 0,2 %; prognóza -0,2 %; předchozí -0,5 %
- Ceny dovozu y/y: skutečné -1 %; prognóza -1,5 %; předchozí -1,5 %
08:00 Německo – Maloobchodní tržby za září
- Maloobchodní tržby s.a. m/m: aktuální 0,2 %; předchozí -0,2 %
- Maloobchodní tržby n.s.a. y/y: aktuální 1,9 %; předchozí 1,8 %
08:00 Turecko – Bilance zahraničního obchodu (USD, září)
-
Skutečnost: -6,9 mld.; předchozí: -4,21 mld.
08:00 Velká Británie – Celostátní index cen nemovitostí m/m za říjen
-
Skutečnost: 0,3 %; prognóza 0,0 %; předchozí 0,5 %
08:30 Maďarsko – Index cen výrobců (PPI) za září
- Předchozí m/m: -0,8 %
- Předchozí y/y: 2,3 %
08:30 Švýcarsko – Maloobchodní tržby za září
- Maloobchodní prodeje s.a. m/m: prognóza 0,2 %; předchozí -0,2 %
- Maloobchodní prodeje w.d.a. y/y: prognóza 0,3 %; předchozí -0,2 %
08:45 Francie – předběžná míra inflace za říjen
- CPI m/m: prognóza 0,1 %; předchozí -1 %
- HICP m/m: prognóza 0,1 %; předchozí -1,1 %
- CPI y/y: prognóza 1,0 %; předchozí 1,2 %
- HICP y/y: prognóza 1,0 %; předchozí 1,1 %
08:45 Francie – Index cen výrobců (PPI) za září
- Předchozí m/m: -0,2 %
- Předchozí y/y: 0,1 %
10:00 Polsko – předběžný index spotřebitelských cen za říjen
- m/m: prognóza 0,4 %; předchozí 0,0 %
- y/y: prognóza 2,9 %; předchozí 2,9 %
11:00 Eurozóna – předběžný HICP za říjen
- HICP m/m: předchozí 0,1 %
- Jádrový HICP m/m: předchozí 0,1 %
- HICP y/y: prognóza 2,1 %; předchozí 2,2 %
- Jádrový HICP y/y: prognóza 2,3 %; předchozí 2,4 %
11:00 Itálie – předběžný index spotřebitelských cen za říjen
- m/m: prognóza 0,0 %; předchozí -0,2 %
- y/y: prognóza 1,6 %; předchozí 1,6 %
13:30 Kanada – Měsíční HDP m/m za srpen
-
Prognóza: 0,0 %; předchozí: 0,2 %
14:30 USA – Projev prezidentky Fedu v Dallasu Lorie Loganové
14:45 USA – Chicago PMI za říjen
-
Prognóza: 42,3; předchozí: 40,6
17:00 USA – Projev prezidenta Fedu v Atlantě Raphaela Bostica
17:00 USA – Projev prezidentky Fedu v Clevelandu Beth Hammackové
18:00 USA – Počet vrtných souprav (ropný trh) za týden
-
Skutečné: 420
Kalendář společností (před zahájením obchodování na Wall Street):
-
Exxon Mobil Corporation
-
Abbvie Inc.
-
Chevron Corporation
-
Linde plc
-
Aon plc
UBS poprvé po rozhodnutí o AT1 dluhu prodává nové dluhopisy
Coeur Mining kupuje New Gold za 7 miliard USD, reaguje na rekordní růst cen zlata
Kimberly-Clark kupuje Kenvue za 48,7 miliardy USD, vznikne nový gigant spotřebního zdraví
Heineken plánuje do roku 2030 úspory a růst, investoři však žádají konkrétní výsledky
