AbbVie blízko měsíčního minima po zveřejnění výsledků 📉

AbbVie překonala odhady zisku, ale čelí tlaku kvůli zpomalujícím prodejům v onkologii a estetice. Akcie dnes klesají o téměř 4 % na nejnižší úroveň od 26. září.
- Zisk: Upravený zisk na akcii dosáhl 1,86 USD, což překonalo odhad analytiků (1,77 USD, FactSet).
- Tržby: Vzrostly na 15,7 miliardy USD, nad očekáváním 15,5 miliardy USD.
- Výhled: Společnost zvýšila celoroční výhled zisku, což naznačuje důvěru v hlavní byznys.
- Slabá místa: Růst v segmentech onkologie a estetiky – včetně Botoxu a Juvedermu – zpomaluje a zaostává za očekáváním trhu.
- Slabost v estetice může sloužit jako barometr spotřebitelského sentimentu, naznačující opatrnost v oblasti volitelné zdravotní péče.
Silný výkon podaly segmenty imunologie a neurověd, kde tržby vzrostly o 12 % a 20 %. Vlajkové produkty Skyrizi a Rinvoq nadále překonávají očekávání a upevňují vedoucí pozici AbbVie v oblasti léčby autoimunitních onemocnění.
Dříve dominantní lék Humira zaznamenal pokles tržeb o 55 % na 993 milionů USD, protože levnější biosimilars nadále ukrajují podíl na trhu po ztrátě exkluzivity v roce 2023.
Další segmenty rovněž zaznamenaly pokles:
-
Onkologie: –0,3 % na 1,68 miliardy USD
-
Estetika (Botox, Juvederm): –3,7 % na 1,19 miliardy USD
Slabost v estetice – často vnímaná jako ukazatel spotřebitelské nálady – zvýšila obavy investorů ohledně vývoje poptávky v oblasti volitelné zdravotní péče.
Výsledky AbbVie ukazují úspěšnou transformaci společnosti, kdy nové portfolio léků kompenzuje útlum Humiry. Přesto však slabší výkonnost v onkologii a estetice ovlivnila náladu investorů, což vedlo k prudkému poklesu akcií navzdory pozitivnímu výhledu a růstu dividendy.
Zdroj: xStation5
