Ekonomický kalendář: Maloobchodní tržby ve Velké Británii a kanadské údaje v centru pozornosti❗

Dnešní seanci bude dominovat rozhodnutí o měnové politice a tisková konference Bank of Japan, spolu se zveřejněním klíčových ekonomických údajů ze Spojeného království, eurozóny a Kanady. BOJ podle všeobecného očekávání ponechala svou krátkodobou úrokovou sazbu beze změny na úrovni 0,25 % a zachovala tak svůj opatrný přístup k utahování měnové politiky. Investoři budou pozorně sledovat tiskovou konferenci guvernéra Kazuo Uedy, aby zjistili jakékoli náznaky ohledně budoucího směřování politiky. Navíc údaje o maloobchodních tržbách ze Spojeného království, údaje o inflaci z eurozóny a ekonomické ukazatele z Kanady poskytnou náhled na stav světové ekonomiky. Několik projevů centrálních bank v průběhu dne může nabídnout další souvislosti k nedávným politickým rozhodnutím a budoucím výhledům.

Podrobný makrokalendář:

08:00 – Velká Británie, údaje o maloobchodních tržbách za srpen:

Maloobchodní tržby r/r: 1,3 % (prognóza) vs. 1,4 % (předchozí)

Maloobchodní tržby m/m: 0,4 % (prognóza) vs. 0,5 % (předchozí)

Jádrové maloobchodní tržby m/m: 0,5 % (prognóza) vs. 0,7 % (předchozí)

Jádrové maloobchodní tržby r/r: 1,1 % (prognóza) vs. 1,4 % (předchozí)

08:00 – Německo, údaje o PPI za srpen:

PPI r/r: -1,0 % (prognóza) vs. -0,8 % (předchozí prognóza)

PPI m/m: 0,0 % (prognóza) vs. 0,2 % (předchozí)

08:45 – Francie, podnikatelské klima celkově: 98 (prognóza) vs. 97 (předchozí)

10:00 – Eurozóna, spotřebitelská důvěra za září: -13,2 (prognóza) vs -13,5 (předchozí)

14:30 – Kanada, ekonomické údaje:

Jádrové maloobchodní tržby m/m: 0,3 % (prognóza) vs. 0,3 % (předchozí)

Maloobchodní tržby m/m: 0,6 % (prognóza) vs. -0,3 % (předchozí)

CPI m/m: 1,0 % (prognóza) vs. 0,6 % (předchozí)

CPI r/r: 2,6 % (prognóza) vs 2,5 % (předchozí)

20:30 – USA, čisté spekulativní pozice CFTC

Projevy centrálních bankéřů