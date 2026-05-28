Graf dne: GOLD dosedá na EMA200, zatímco výprodej sílí 🟡📉 (28.05.2026)

Výprodej zlata dále pokračuje (GOLD: -1,5 %) a stahuje futures na drahý kov k 200dennímu exponenciálnímu klouzavému průměru poprvé od března. Tento klíčový technický retest je tažen silnou kombinací prudce posilujícího bezpečného amerického dolaru a rostoucího tlaku ze strany jednotné, jestřábí měnové politiky USA.
GOLD aktuálně dosedl na svůj 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA), zatímco RSI se drží jen několik bodů nad hranicí přeprodanosti (>30). Za zmínku stojí, že nedávná vlna geopolitické volatility byla tažena nižšími objemy obchodování než v předchozích kvartálech. Zdroj: xStation5
Co dnes ovlivňuje GOLD:
- Vojenská eskalace mezi USA a Íránem: USA sestřelily čtyři íránské drony a zničily pozemní řídicí stanici poblíž Hormuzského průlivu. To spustilo odvetný íránský útok na americkou leteckou základnu v Kuvajtu. Mírová jednání mezitím stagnují a prezident Trump odmítl společný návrh Íránu a Ománu na společné obnovení a správu komerční lodní dopravy přes Hormuzský průliv. Pohrozil také, že „dokončí práci“, pokud Teherán nevyhoví.
- Příměří v Libanonu blízko kolapsu: Izrael mezitím výrazně zesílil kampaň proti Hizballáhu v jižním Libanonu. Tento týden zasáhl 550 cílů a vyhlásil novou bojovou zónu. Intenzivní boje tlačí křehké dubnové příměří na pokraj kolapsu a vysídlily už více než 1,2 milionu lidí.
- Dolar prudce roste kvůli patové situaci: Obnovené napětí na Blízkém východě, podpořené výměnou útoků v regionu, náhle ukončilo nedávný nárůst optimismu ohledně mírové dohody. Zhoršující se geopolitická patová situace znovu rozdmýchala silnou poptávku po bezpečných aktivech a prudce vytlačila americký dolar zpět ke klíčovým úrovním, které byly naposledy vidět během vrcholu konfliktu v polovině března.
- Jestřábí postoj Fedu snižuje atraktivitu zlata: Agresivní rétorika představitelů Fedu výrazně oslabila atraktivitu nevýnosových drahých kovů. Guvernérka Fedu Lisa Cook uvedla, že je připravena obnovit zvyšování úrokových sazeb, pokud si to vyžádá přetrvávající inflace. Neel Kashkari zároveň poznamenal, že solidní trh práce poskytuje dostatek prostoru pro výraznější zpřísnění politiky. Tento jednotný postoj nasměroval kapitál do posilujícího amerického dolaru a výrazně zvýšil náklady obětované příležitosti při držbě zlata oproti výnosovým aktivům.
