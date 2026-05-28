Ranní shrnutí: Írán vrací úder 💥 Indexy a kovy klesají kvůli odvetě 📉 (28.05.2026)

📉 Akcie a indexy
Americké futures klesají: Futures na Wall Street prudce ustupují, protože obnovené napětí mezi USA a Íránem a obavy z inflace před PCE brzdí nedávný optimismus. Pokles vede Nasdaq (US100: -1,05 %), následovaný Russell 2000 (US2000: -0,8 %), S&P 500 (US500: -0,55 %) a Dow Jones (US30: -0,3 %).
- Evropa následuje pokles: Evropské trhy míří níže. Futures na Eurostoxx 50 klesají (EU50: -0,95 %).
- Asijské trhy ustupují: Eskalace konfliktu na Blízkém východě zastavila naděje na mírovou dohodu a stáhla asijské akcie níže. Japonský Nikkei oslabil po včerejší rekordní seanci (JP225: -1,6 %), zatímco jihokorejský KOSPI klesl o 1,1 %, australský ASX 200 ztratil 1,1 % (AU200.cash: -1 %) a hongkongský Hang Seng spadl téměř o 2 % (HK.cash: -2,3 %).
🪖 Geopolitika
Přímé střety USA a Íránu: IRGC zahájily odvetný úder proti blíže neurčené americké letecké základně na Blízkém východě. Útok označily za „vážné varování“ poté, co ranní americký útok zničil čtyři íránské drony a pozemní řídicí stanici poblíž letiště Bandar Abbas. Kuvajt mezitím oznámil zachycení neidentifikovaných „nepřátelských“ dronů a raket.
- Sankce kvůli Hormuzskému průlivu: Americké ministerstvo financí zařadilo nově vytvořený íránský Úřad pro Perský záliv a průliv (PGSA) na sankční seznam. USA obviňují tento orgán vedený IRGC, založený 5. května za účelem vymáhání námořních pravidel, ze snahy vydírat komerční plavidla plující klíčovou dopravní trasou.
🦅 Makroekonomika a komentáře Fedu
- Stagflační šok pro Asii: Prezident chicagského Fedu Austan Goolsbee varoval, že dlouhodobá energetická inflace způsobená válkou s Íránem přinesla „stagflační šok“ asijským zemím dovážejícím ropu. Uvedl také, že prudký růst akciového bohatství díky boomu AI může předčasně přehřát americkou ekonomiku.
- Fed upřednostňuje inflaci: Prezident minneapoliského Fedu Neel Kashkari zdůraznil, že boj s inflací zůstává hlavní prioritou centrální banky. S odkazem na odolný trh práce varoval, že rostoucí náklady na energie a hnojiva mohou rozkolísat očekávání spotřebitelů a případně donutit Fed k výraznějšímu zpřísnění politiky.
- Australský CAPEX prudce roste: Soukromé kapitálové výdaje v Austrálii vzrostly o 6,5 % na nejvyšší úroveň od prosince 2014. Růst táhl nárůst výdajů na vybavení, závody a stroje o 18,1 %, který vyrovnal pokles u budov o 3,8 %. To dále posílilo obavy z domácí inflace.
💵 Forex
- Dolar posiluje díky přílivu do bezpečných aktiv: Index amerického dolaru prudce vzrostl (USDIDX: +0,3 %) na nejvyšší úroveň od začátku dubna, protože geopolitická nejistota znovu podpořila poptávku po bezpečných aktivech.
- Hlavní měnové páry pod tlakem: Zhoršující se rizikový sentiment stáhl euro (EURUSD: -0,3 % na 1,159), britskou libru (GBPUSD: -0,3 %), švýcarský frank (USDCHF: -0,3 %), australský dolar (AUDUSD: -0,3 %) i novozélandský dolar (NZDUSD: -0,3 %). USDJPY zůstal stabilní.
🛢️ Komodity
- Ropa se odráží po eskalaci: Futures na ropu Brent a WTI vzrostly o 2,5 % v reakci na íránský útok na americkou vojenskou základnu. Brent (OIL) se vrátil na 95 USD za barel. Futures na zemní plyn (NATGAS) naopak klesly o 0,45 %.
- Výprodej drahých kovů: Zlato a stříbro prohloubily prudké poklesy pod silným tlakem rostoucího amerického dolaru. GOLD klesl o 1,55 % na 4 840 USD/oz, zatímco SILVER ztratil 2,4 % na 72,80 USD/oz.
🪙 Krypto a digitální aktiva
- Krypto hluboko v červených číslech: Digitální aktiva čelila silnému prodejnímu tlaku. BITCOIN klesl o 2,05 % na 72 970 USD, zatímco ETHEREUM ztratilo 2,15 % na 1 977 USD, což je nejnižší úroveň od konce března.
- Obvinění z insider tradingu na Polymarketu: V právních zprávách DOJ obvinilo softwarového inženýra Googlu Micheleho Spagnuola z podvodu a praní špinavých peněz. Pod přezdívkou „AlphaRaccoon“ měl Spagnuolo údajně využívat důvěrná interní data z vyhledávání Googlu k zisku 1,2 milionu USD zmanipulovanými sázkami na Polymarketu na nejvyhledávanější trendy roku 2025.
