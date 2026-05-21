Ekonomický kalendář – naznačí slabé asijské PMI slabost v Evropě a USA?

Dnešní makroekonomický kalendář vypadá poměrně rozsáhle. Stojí však za zmínku, že značná část důležitých dat již byla zveřejněna během asijské seance. Níže přinášíme přehled nejdůležitějších údajů. Zároveň je třeba zdůraznit, že obraz, který zanechaly indexy PMI, nevypadá příliš dobře. To může naznačovat také mírně slabší údaje z pohledu Evropy nebo USA.
Austrálie – ochlazení trhu práce
Dubnová zpráva z trhu práce přinesla jasné zhoršení kondice ekonomiky. Míra nezaměstnanosti nečekaně vzrostla na 4,5 %, což je nejvyšší úroveň od listopadu 2021, oproti očekávaným 4,3 %. Zaměstnanost klesla o 18,6 tis. míst, zatímco trh očekával růst o 17,5 tis. míst. Slabost potvrzuje také pokles míry participace na 66,7 % a růst nezaměstnanosti mladých nad 11 %. Jedinou pozitivní odchylkou byl nárůst odpracovaných hodin o 0,8 %. Tato data výrazně přibližují Reserve Bank of Australia (RBA) k pauze ve zvyšování úrokových sazeb v červnu.
Japonsko – výrazný exportní výsledek
Duben přinesl masivní a lepší než očekávané oživení japonského zahraničního obchodu. Obchodní bilance vykázala přebytek 301,9 miliardy JPY, zatímco trh očekával deficit 29,7 miliardy JPY. Důvodem byl prudký růst exportu o 14,8 % r/r, při prognóze 9,3 %. Na druhé straně březnové objednávky strojů klesly o 9,4 % m/m, což bylo horší než očekávaných -8,1 %. Meziročně však vzrostly o 5,9 %, čímž výrazně překonaly konsenzus 4,5 %.
Silný AUD díky geopolitice, ale pouze dočasně
Australský dolar patřil během včerejší seance mezi silnější měny. Hlavním důvodem byly naděje spojené s Blízkým východem. Dnešní data však vedou k další vlně výprodejů na AUD. Aussie těžil z vlny potenciálního růstu průmyslových komodit, ale dnešní data a návrat rostoucích cen ropy měnu znovu oslabují.
Ekonomický kalendář
- 09:15, Francie – výrobní PMI, předběžný údaj za květen. Konsenzus: 52,2. Předchozí: 52,0.
- 09:15, Francie – PMI ve službách, předběžný údaj za květen. Konsenzus: 46,4. Předchozí: 46,6.
- 09:30, Německo – výrobní PMI, předběžný údaj za květen. Konsenzus: 51,1. Předchozí: 51,0.
- 09:30, Německo – PMI ve službách, předběžný údaj za květen. Konsenzus: 47,2. Předchozí: 47,0.
- 10:00, eurozóna – kompozitní PMI, předběžný údaj za květen. Konsenzus: —. Předchozí: 49,2.
- 14:30, USA – nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Konsenzus: 210 tis. Předchozí: 211 tis.
- 14:30, USA – index výrobní aktivity Fedu ve Filadelfii za květen. Konsenzus: 19,0. Předchozí: 18,0.
- 14:30, USA – stavební povolení za duben. Konsenzus: 1,37 mil. Předchozí: 1,39 mil.
- 14:30, USA – zahájené stavby domů za duben. Konsenzus: 1,45 mil. Předchozí: 1,41 mil.
- 15:45, USA – výrobní PMI, předběžný údaj za květen. Konsenzus: 53,0. Předchozí: 53,8.
- 15:45, USA – PMI ve službách, předběžný údaj za květen. Konsenzus: 51,1. Předchozí: 51,1.
