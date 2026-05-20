Denní shrnutí: 6% pokles ropy podporuje růst akcií

🔑 Hlavní faktor ovlivňující volatilitu
Hlavním faktorem dnešních pohybů jsou zřejmě klesající ceny energetických komodit. Ropa Brent se aktuálně obchoduje pod 105 USD za barel, tedy o 6 % níže oproti otevírací ceně. Podobný pokles zaznamenal i zemní plyn TTF. To omezilo další růst výnosů dluhopisů, které ve Spojených státech dosáhly nejvyšších úrovní od ledna 2025, kdy byl prezident Trump inaugurován.
Trhy čekají na zveřejnění výsledků Nvidie, které je naplánováno na 22:30. Polovodičový trh dnes výrazně roste, částečně i kvůli oznámení stávky zaměstnanců Samsungu. Zisky si připisují Intel (5,6 %) a Micron (3,4 %).
🌍 Geopolitika
Zmíněný pokles cen energetických surovin je částečně spojen s vyjádřeními prezidenta Trumpa, který dnes zdůraznil, že jednání s Íránem jsou v „závěrečné fázi“. Zároveň ale uvedl, že pokud Írán nesplní požadavky USA, měl by očekávat obnovení útoků. Výroky republikánského prezidenta jsou velmi nevyzpytatelné a nekonzistentní, což brání trhům výrazněji navyšovat sázky na rychlou a smysluplnou dohodu mezi oběma stranami. Pravděpodobnost, že k takové události dojde do konce června, podle portálu Polymarket dnes vzrostla z 28 % na 37 %, což částečně odráží posun tržního sentimentu.
Graf 1: Pravděpodobnost trvalé dohody mezi USA a Íránem do konce června podle Polymarket (18. dubna – 20. května)
Zdroj: Polymarket via Bloomberg (20.05.2026)
📊 Makrodata
Údaje o britské inflaci CPI dnes překvapily směrem dolů. Jádrová složka dosáhla nejnižší úrovně od července 2021 (2,5 %), což investory příjemně překvapilo a výrazně snížilo sázky na zvýšení sazeb ze strany Bank of England. Dvě zvýšení sazeb do konce roku už nejsou plně započítána a pravděpodobnost červencového zvýšení sazeb je zhruba padesát na padesát.
Investoři už se soustředí na zítřejší zveřejnění květnových PMI pro hlavní ekonomiky. Mezitím nás ještě čeká zápis z jednání FOMC, tedy zápis z posledního zasedání výboru.
📈 Indexy
Před zveřejněním výsledků Nvidie vzrostl index S&P o 0,8 % a Nasdaq Composite o 1,2 %. Evropské trhy uzavřely den ještě silnějším růstem. Německý DAX přidal 1,4 %, francouzský CAC40 1,7 % a panevropský EuroStoxx50 2,1 %.
💼 Akcie
Společnosti z AI ekosystému si znovu vedou velmi dobře. Jak už bylo zmíněno, část z nich podporuje plánovaný začátek stávky zaměstnanců Samsungu ve čtvrtek. Trh však především čeká na výsledky Nvidie, které pomohou určit další směr sentimentu vůči tomuto sektoru.
Mezi největší dnešní vítěze patří:
- AMD (9,8%),
- Intel (5,6%),
- Micron (3,4%).
💱 Měny
Na pozadí celkového zlepšení rizikového sentimentu posilují měny s vyšší betou, například švédská koruna a měny zemí Antipod. Navzdory klesajícím očekáváním ohledně růstu sazeb posiluje i britská libra. Měnový pár EUR/USD zůstává relativně stabilní (0,2 %).
- V rozvíjejících se trzích posilují měny nejvíce vystavené dlouhodobé energetické krizi v Hormuzském průlivu, tedy ZAR, KRW a HUF.
🛢️ Komodity
Rostoucí naděje na ukončení konfliktu na Blízkém východě dnes vedly k výraznému poklesu cen ropy a plynu. Ropa Brent i plyn z nizozemské burzy TTF ztratily více než 6 %. Následný pokles výnosů státních dluhopisů pak podpořil stříbro (3 %) a zlato (1 %).
₿ Kryptoměny
Tržní sentiment přeje Bitcoinu i Ethereu, přičemž oba si dnes připisují zhruba 1 %.
