Ekonomický kalendář: Nvidia a zápis z jednání Fedu v centru pozornosti

- Smíšená nálada na trzích před výsledky společnosti Nvidia
- Kalendář doplní zápis z FOMC.
- Včerejší údaje API ukázaly na velký nárůst zásob ropy v USA; potvrdí to údaje EIA?
Středeční seance na mezinárodních finančních trzích se může ukázat jako klíčová pro určení celkové nálady na trzích po zbytek týdne a možná i déle, vzhledem k tomu, že dnes uvidíme čtvrtletní zprávu společnosti Nvidia a zápis z posledního zasedání FOMC o úrokových sazbách.
V době, kdy na akciových trzích převládají pullbacky, které tlačí indexy k důležitým psychologickým úrovním podpory, mohou výsledky společnosti Nvidia rozhodnout, zda jsou pochybnosti investorů o sektoru umělé inteligence oprávněné, nebo zda se díky dobrým výsledkům společnosti podaří udržet trhy nad vodou.
Situace je poněkud odlišná, pokud jde o zápis z jednání FOMC, protože ten pravděpodobně nezmění současná očekávání prosincové pauzy Fedu, ale přesto může poskytnout některé důležité informace o náladě amerických centrálních bankéřů.
09:00, Eurozóna – Zasedání Evropské centrální banky k měnové politice.
11:00, Eurozóna – Údaje o inflaci za říjen:
- Index HICP bez energií a potravin: prognóza 2,4 % r/r; předchozí 2,4 % r/r;
- Jádrový index spotřebitelských cen: prognóza 2,4 % r/r; předchozí 2,4 % r/r;
- Jádrový index CPI: prognóza 0,3 % m/m; předchozí 0,1 % m/m;
- Index CPI: prognóza 2,1 % r/r; předchozí 2,2 % r/r;
- Index CPI: prognóza 0,2 % m/m; předchozí 0,1 % m/m;
- CPI bez tabáku: předchozí 0,1 % m/m;
- CPI bez tabáku: dříve 2,2 % r/r;
- Index HICP bez energií a potravin: prognóza 0,2 % m/m; předchozí 0,1 % m/m;
16:30, Spojené státy – Zpráva EIA
- Zásoby ropy: prognóza -1 900 mil.; předchozí 6 413 mil;
- Dovoz ropy: předchozí 0,849M;
- Zásoby ropy v Cushingu: předchozí -0,346M;
- Výroba destilovaných paliv: předchozí 0,319M;
- Týdenní ceny destilátů podle EIA: předchozí -0,637M;
- Výroba benzinu: předchozí 0,102M;
- Zásoby benzinu: předchozí -0,945M;
20:00, Spojené státy – Projev člena FOMC Williamse
20:00, Spojené státy – Zápis ze zasedání FOMC
V Evropě se pozornost zaměří na údaje o inflaci ze Spojeného království a eurozóny.
Klíčové makroekonomické údaje pro tento den:
08:00, Spojené království - údaje o inflaci za říjen:Jádrový CPI: prognóza 3,4 % r/r; předchozí 3,5 % r/r; Index maloobchodních cen (RPI): prognóza 4,3 % r/r; předchozí 4,5 % r/r; Jádrový index CPI: prognóza 0,4 % m/m; předchozí 0,0 % m/m; Index CPI: prognóza 3,5 % r/r; předchozí 3,8 % r/r;
Ranní komentář: Korekce na Nvidii, výsledky Walmartu, Musk a nový čip
Ranní shrnutí (21.11.2025)
Denní shrnutí: Nvidia nedokázala zachránit Wall Street; obavy z AI bubliny stahují akciové trhy dolů❗
🚨US100 vymazal veškeré denní zisky
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.