Ekonomický kalendář: PayPal, Visa a Coca-Cola zastíní makroekonomická data (28.07.2026)

Začátku týdne dominovaly zprávy z Blízkého východu. Pozornost se však nyní pravděpodobně přesune k firemním výsledkům a zasedáním centrálních bank.
Mezi očekávané reporty patří Microsoft a Meta ve středu po uzavření trhu a Apple s Amazonem ve čtvrtek po uzavření trhu.
Mezitím rozhodnou o úrokových sazbách Fed ve středu a BoE ve čtvrtek.
Týden zakončí zasedání BoJ v noci ze čtvrtka na pátek, červencová inflační data z evropských zemí ve čtvrtek a pátek a červnová inflace PCE v USA ve čtvrtek.
Od žádné z centrálních bank neočekáváme změnu úrokových sazeb. Všechny by však měly zachovat jestřábí rétoriku a připravovat trhy na zvýšení sazeb na následujícím zasedání. To je v současnosti základní scénář pro každou z nich.
Dnešní den zůstává o něco klidnější.
Před otevřením trhu očekáváme výsledky společností PayPal, Coca-Cola, Boeing, UPS, Corning, S&P a Unilever.
Po uzavření trhu zveřejní čtvrtletní výsledky společnosti Visa, Bloom Energy, Seagate, Waste Management, KLA a Ford.
Z našeho pohledu bude významných makroekonomických údajů jen málo. Zaměříme se především na report API o změně zásob ropy, který bude zveřejněn ve 22:30.
🌏 Klíčové makroekonomické údaje
Pondělí
Německo
Navzdory přetrvávající nejistotě v oblasti Perského zálivu vzrostl německý index podnikatelského klimatu Ifo na 86,6 bodu, zatímco podnikatelská očekávání se zvýšila na 86,7 bodu.
Zlepšení souvisí nejen se silnější poptávkou, ale také s odstraněním hlavních problémů v dodavatelských řetězcích. Údaje jsou z velké části v souladu s nedávnými indexy PMI, které naznačují určité hospodářské oživení, zejména v průmyslovém sektoru. Hodnocení současné situace se však nezlepšilo.
Spojené státy
Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v červnu meziměsíčně vzrostly o 0,3 %, výrazně pomaleji než očekávaných 2,5 %. Trhy doufaly ve výraznější oživení po květnovém poklesu o 4 %.
Slabší údaj souvisel především s nižší poptávkou v dopravním sektoru. Objednávky klíčového kapitálového zboží však zůstaly odolné, což částečně stabilizovalo náladu.
Zřetelný byl také růst výdajů na komponenty spojené s umělou inteligencí. Hlavními tahouny červnového oživení byly počítače a elektronická zařízení (+3,1 % m/m). Solidní vývoj zaznamenaly také základní kovy (+1,1 % m/m) a elektrická zařízení a spotřebiče (+0,9 % m/m).
Úterý
Austrálie
Guvernérka australské centrální banky Michele Bullocková vystoupila na setkání nadace Anika v Sydney. Uvedla, že jádrová inflace sice roste přibližně v souladu s květnovými projekcemi RBA, stále však zůstává na nepřijatelně vysoké úrovni.
Pravděpodobně bude nutné další oslabení domácí poptávky a ochlazení trhu práce. Trh však tato vyjádření vyhodnotil jako nedostatečně jestřábí. Očekávání zvýšení sazeb klesla a další růst sazeb již není plně zaceněn.
📆 Makroekonomický kalendář
Úterý
Spojené státy: Index spotřebitelské důvěry Conference Board za červenec
- Čas: 15:00
- Předchozí hodnota: 91,2
- Konsenzus: 92,4
Report API o změně zásob ropy
- Čas: 22:30
- Předchozí hodnota: +2,6 mil.
- Konsenzus: -1,5 mil.
Čtvrtek
Austrálie: Inflace CPI za 2. čtvrtletí
- Čas: 03:30
- Předchozí hodnota: 4,1 %
- Konsenzus: 4,1 %
🗂️ Výsledky společností
- Boeing ($BA.US) – před otevřením trhu
- SNDL ($SNDL.US) – před otevřením trhu
- PayPal ($PYPL.US) – před otevřením trhu
- Coca-Cola ($KO.US) – před otevřením trhu
- Royal Caribbean ($RCL.US) – před otevřením trhu
- UPS ($UPS.US) – před otevřením trhu
- Corning ($GLW.US) – před otevřením trhu
- Ford ($F.US) – po uzavření trhu
- Tilray ($TLRY.US) – po uzavření trhu
- Visa ($V.US) – po uzavření trhu
- Bloom Energy ($BE.US) – po uzavření trhu
- EA ($EA.US) – po uzavření trhu
- Seagate ($STX.US) – po uzavření trhu
3 trhy, které sledovat
- Ropa: Začátku týdne dominovaly zprávy o zastavení bojů mezi USA a Íránem, což vedlo k výraznému poklesu cen hlavních energetických komodit. V posledních hodinách jsme získali informace o jednáních mezi Íránem a Ománem, který je klíčovým prostředníkem konfliktu. Cílem je vytvořit „mechanismy námořní dopravy“ v Hormuzském průlivu. Průliv však ve skutečnosti zůstává uzavřený. Podle údajů Kpler je provoz omezen na maximálně zhruba deset až dvacet plavidel denně, zatímco za běžných podmínek jich proplouvá přibližně 80 až 140.
- US500: Index uzavřel pondělní seanci téměř beze změny. Na jedné straně jej podporovaly nižší ceny ropy, na druhé straně jej zatěžoval slabý výkon polovodičového sektoru. Před otevřením amerického trhu se očekává několik významných výsledků velkých společností, včetně Boeingu, PayPalu a Coca-Coly.
- EURUSD: Měnový pár zůstává velmi citlivý na změny tržního sentimentu. Po pondělním otevření překonal úroveň 1,141, nyní se však pohybuje kolem 1,137. Pro jeho další vývoj bude klíčová středeční tisková konference předsedy Warshe.
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