Ekonomický kalendář: Pohne NFP trhy? (07.08.2026)

Tento týden byl z makroekonomického pohledu poměrně klidný. Není žádným překvapením, že revize indexů PMI, švýcarská inflace ani rozhodnutí České národní banky o úrokových sazbách mezi investory výraznější reakci nevyvolaly.
Ani údaje JOLTS a ADP nepřinesly výraznější volatilitu na trzích. Za běžných okolností jsou tyto statistiky považovány spíše za doplněk k datům Nonfarm Payrolls (NFP) než za hlavní zdroj tržních pohybů. To platí zejména proto, že údaje JOLTS jsou zveřejňovány s měsíčním zpožděním (ve středu jsme obdrželi data za červen, nikoli za červenec jako u ostatních ukazatelů trhu práce), zatímco ADP po pandemii ztratilo silnou korelaci s NFP a jeho význam oslabil.
Zkratka NFP se v tomto textu objevila už dvakrát – a není to náhoda. Jde o jednoznačně nejdůležitější makroekonomickou událost tohoto týdne a s velkou pravděpodobností také o nejčastěji zmiňovaný pojem v dnešních tržních analýzách.
Připomínáme, že zpráva Nonfarm Payrolls je téměř vždy zveřejňována první pátek v měsíci ve 14:30. Ani tentokrát tomu nebude jinak.
Data by měla zastínit výsledky společností zveřejňované před otevřením amerických trhů. To nebude příliš obtížné, protože největší společnosti již své výsledky za 2. čtvrtletí oznámily v první části týdne. Největší pozornost dnes přitáhnou výsledky společností Under Armour, Take-Two Interactive a Wendy’s.
Co vědět před červencovými daty NFP?
Jelikož Fed sleduje jak cenovou stabilitu, tak maximální zaměstnanost, případné známky ochlazování amerického trhu práce by mohly vést k dalšímu holubičímu přehodnocení očekávaného vývoje úrokových sazeb v USA.
Tomu do určité míry nasvědčují tento týden zveřejněné údaje ADP a JOLTS, které v obou případech zaostaly za očekáváními trhu. Jak už bylo zmíněno, jde však buď o sekundární ukazatele (ADP), nebo o data zveřejňovaná s výrazným zpožděním (JOLTS).
Obrázek 1: NFP a složka zaměstnanosti indexu ISM PMI (2020–2026)
Zdroj: XTB Research, 07.08.2026
Ekonomové měli v posledních letech tendenci podceňovat počet nově vytvořených pracovních míst mimo zemědělský sektor. Údaj NFP překonal očekávání trhu ve 35 z posledních 50 měsíců. Navíc i přes slabší červnový výsledek (57 tisíc) zůstává tříměsíční klouzavý průměr na solidní úrovni 111 tisíc.
Hlavní makroekonomické události
Čtvrtek
USA
Včerejší data potvrdila obraz trhu práce charakterizovaný nízkým počtem propouštění, ale zároveň i nízkým počtem nových náborů (low fire – low hire).
- Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA dosáhl 199 tisíc, tedy pod tržním konsenzem. Čtyřtýdenní klouzavý průměr se rovněž snížil na stejnou úroveň.
- Zpráva Challenger Job Cuts navíc ukázala pokles plánovaného propouštění ve firmách na 33,4 tisíce, což je nejnižší hodnota od července 2024.
Česká republika
Česká národní banka včera ponechala úrokové sazby beze změny na 3,75 %. Toto rozhodnutí trh široce očekával. Investoři však předpokládali, že po červnovém zvýšení sazeb bude centrální banka pokračovat v jestřábí komunikaci, mimo jiné kvůli rostoucím mzdám, silné úvěrové aktivitě a přetrvávající jádrové inflaci ve službách, která se drží poblíž 3 %.
Tisková konference guvernéra Aleše Michla však vyzněla překvapivě holubičím tónem. Guvernér věnoval značnou pozornost rizikům zpomalení ekonomiky, včetně konfliktů na Ukrajině a na Blízkém východě.
- Trh po jeho vystoupení snížil očekávání dalšího růstu sazeb na méně než jedno zvýšení do poloviny roku 2027.
Makroekonomický kalendář
Pátek
- Mexiko: Inflace CPI (červenec)
- 14:00
- Předchozí: 3,4 %
- Očekávání: 3,1 %
- USA: Nonfarm Payrolls (NFP) – změna zaměstnanosti mimo zemědělství (červenec)
- 14:30
- Předchozí: 57 tisíc
- Očekávání: 85 tisíc
- USA: Růst mezd (červenec)
- 14:30
- Předchozí: 3,5 %
- Očekávání: 3,5 %
- USA: Míra nezaměstnanosti (červenec)
- 14:30
- Předchozí: 4,2 %
- Očekávání: 4,2 %
- Kanada: Růst mezd (červenec)
- 14:30
- Předchozí: 3,7 %
- USA: Jednoletá inflační očekávání spotřebitelů (červenec)
- 17:00
- Předchozí: 3,7 %
- Zpráva CFTC
- 21:30
Výsledky společností
- Canopy Growth Corporation (CGC.US) – před otevřením trhu (BMO)
- Under Armour (UAA.US) – před otevřením trhu (BMO)
- Oklo (OKLO.US) – před otevřením trhu (BMO)
- Take-Two Interactive (TTWO.US) – před otevřením trhu (BMO)
- Wendy’s (WEN.US) – před otevřením trhu (BMO)
- Vistra (VST.US) – před otevřením trhu (BMO)
- Riot Platforms (RIOT.US) – po uzavření trhu (AMC)
- Phunware (PHUN.US) – po uzavření trhu (AMC)
- Globus Maritime (GLBS.US) – po uzavření trhu (AMC)
- Sharplink (SBET.US) – po uzavření trhu (AMC)
3 trhy, které dnes sledovat
- Ropa: Ceny ropy a zemního plynu pokračují v růstu navzdory pokroku v jednáních mezi Íránem a Ománem. V rámci připravované dohody o správě Hormuzského průlivu chce Írán zakázat průjezd americkým a izraelským lodím, zavést nový systém poplatků zahrnující pojištění i environmentální náklady a požaduje také zvláštní kompenzace od nepřátelských států výměnou za obnovení lodní dopravy.
- EUR/USD: Dnes budou zveřejněna klíčová data NFP, která mohou výrazně ovlivnit hlavní měnový pár. Pokud budou data silná, může se EUR/USD znovu dostat pod hranici 1,15. Další růst cen ropy by navíc mohl americký dolar dále podpořit.
- US100: Dnešní data NFP budou velmi důležitá také pro americký akciový trh. Po silném začátku týdne index část svých zisků odevzdal, přestože se zlepšil sentiment kolem společností ze sektoru polovodičů.
Denní shrnutí: Výprodej dolaru po NFP, zlato opět roste
Tři trhy, které sledovat příští týden (07.08.2026)
Kdo příští týden překvapí svými výsledky? (07.08.2026)
Dolar klesá po zveřejnění dat z trhu práce 💲📉
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