Kdo příští týden překvapí svými výsledky? (07.08.2026)

Výsledková sezóna za 2. čtvrtletí 2026 se již blíží ke konci, stále však zbývá řada zajímavých společností, které své výsledky zveřejní až nyní. Mnohé z nich patří mezi společnosti se střední tržní kapitalizací, u kterých zůstává výhled, ať už pozitivní, nebo negativní, nejistý. Pochopení jejich specifik může pomoci správně se připravit před zveřejněním výsledků a vyvodit z nich lepší závěry.
Lumentum
Společnost patří mezi hlavní beneficienty prudkého růstu poptávky po výpočetním výkonu. Lumentum je lídrem v jednom z nejzajímavějších odvětví, které teprve začíná naplno rozvíjet svůj potenciál a může se stát jedním ze základů další expanze technologického sektoru. Tímto odvětvím je fotonika.
- Společnost je trhem pravidelně podceňována. Za posledních 8 výsledkových reportů překonala tržní očekávání ve všech 8 případech a po 6 z nich následoval růst ceny akcií.
- Tempo růstu zrychluje a zisky rostou exponenciálně. To naznačuje, že trhy nepodceňují pouze výsledky společnosti, ale pokud bude současný trend pokračovat, rozdíl oproti očekáváním se může dále zvětšovat. Aktuální čtvrtletí ukazuje právě tímto směrem.
- Stejně důležité, ne-li důležitější, je, že zisk roste rychleji než tržby, což ukazuje na vysokou efektivitu a výraznou provozní páku.
- Americká vláda a ministerstvo obchodu údajně pracují na zákazu dovozu optických přepínačů z Číny, aby zabránily závislosti na čínských součástkách. Přestože je návrh stále v rané fázi příprav, dopad na výsledky, i když nebude výrazný, by již mohl být viditelný.
- Aby společnost skutečně překonala tržní očekávání, musí udržet tempo růstu marží i tržeb. Trh aktuálně očekává tržby kolem 1 miliardy USD, EPS přibližně 3 USD a hrubou marži alespoň 35 %. Skutečné překvapení by přišlo až při tržbách nad 1,02 až 1,05 miliardy USD, EPS kolem 3,1 až 3,2 USD a hrubé marži minimálně 36 %.
Cardinal Health
Zdravotnický sektor má za sebou silné období z hlediska ocenění, to však zároveň způsobilo, že růst, který nyní trh od těchto společností očekává, je méně realistický.Společnost si určitým způsobem nastavila laťku vysoko sama, když zveřejnila výhled celoročního EPS ve výši 10,7 až 10,8 USD. Cardinal Health je však specifickým příkladem, kde ziskovost není všechno, protože důležité je také tempo růstu. V předchozím čtvrtletí akcie po zveřejnění výsledků klesly navzdory silnému EPS, protože společnost zklamala v oblasti tržeb. Důvodem byl velmi slabý výkon segmentu Global Medical, jehož zisk klesl o více než 30 %. Celkové výsledky společnosti závisí na výkonnosti segmentu specializovaných léčiv. Podmínky v tomto segmentu jsou v současnosti velmi příznivé, což potvrzují také analytické reporty, například o společnosti McKesson. Ani to však nemusí stačit k růstu akcií celé skupiny. Dobré výsledky jsou již započítány v ceně. Zmíněné EPS ve výši 10,8 USD představuje výchozí bod, nikoli cíl. Trh očekává růst tržeb, expanzi marží v růstových segmentech a udržení marží tam, kde se trh zmenšuje. Pro jednoznačně pozitivní přijetí výsledků bude navíc nezbytný optimistický výhled na příští rok.
Brinker International
Brinker je skupina, která vlastní řadu ikonických amerických značek, jako jsou Chipotle a Chili’s. Předchozí čtvrtletí byla z hlediska výsledků poměrně pozitivní, část tohoto růstu však vycházela z relativně nízké srovnávací základny. Dnes je již základna poměrně vysoká a očekávání jsou vyšší.Očekávání trhu a analytiků nezohledňují asymetrii rizika, která je v současnosti jednoznačně v neprospěch kupujících. Výsledky maloobchodních společností a dalších cenově dostupnějších řetězců, jako je McDonald’s, stejně jako makroekonomická data ukázaly, že spotřebitelé s nižšími příjmy jsou pod tlakem, zatímco bohatší spotřebitelé se soustředí na podniky, které jsou lépe přizpůsobené jejich potřebám. Trh bude očekávat růst návštěvnosti restaurací, což nemusí být možné. Chipotle je obzvláště citlivé na ceny benzínu, hovězího masa a náklady na pracovní sílu, přičemž má méně nástrojů a možností, jak tyto náklady řídit. Konsenzus očekává EPS přibližně 10 až 11 USD a v současném prostředí bude velmi obtížné takového výsledku dosáhnout. Mezinárodní řetězce mohou řídit marže, pracovní sílu a logistiku na globální úrovni, což jim poskytuje značnou flexibilitu. Menší skupiny zaměřené na USA tuto možnost nemají.
Coherent
Coherent je rovněž společností zaměřenou na fotoniku a bude těžit z mnoha stejných podpůrných faktorů jako Lumentum, existují však určité rozdíly. Coherent zatím nemá tak silnou pozici. Fundamenty jsou dobré, ale očekávání zatím nejsou relativně tak vysoká jako u Lumentum.Největší příspěvek k růstu ziskovosti přináší produktový mix. Nejde pouze o širší přesun směrem k segmentu datových center, ale také o zaměření na konkrétní produkty, u kterých společnost dosahuje nejvyšších marží. To je důležité, protože zatímco růst v segmentu datových center dosahuje přibližně 40 %, růst v průmyslovém segmentu se pohybuje pouze v nízkých jednotkách procent. Klíčem pro reakci trhu bude udržení meziroční dynamiky růstu tržeb nad 20 % při zachování hrubé marže nad 40 %. Zároveň bude důležité překonat EPS ve výši 1,5 USD a představit optimistický výhled managementu. Bez toho může být reakce na výsledky utlumená. Největším rizikem je příliš agresivní rozšiřování výrobních kapacit. Příliš rychlá nebo nákladná expanze by mohla investory odradit kvůli CapEx, který by vytvářel tlak na volný peněžní tok.
- Společnost si určitým způsobem nastavila laťku vysoko sama, když zveřejnila výhled celoročního EPS ve výši 10,7 až 10,8 USD. Cardinal Health je však specifickým příkladem, kde ziskovost není všechno, protože důležité je také tempo růstu. V předchozím čtvrtletí akcie po zveřejnění výsledků klesly navzdory silnému EPS, protože společnost zklamala v oblasti tržeb. Důvodem byl velmi slabý výkon segmentu Global Medical, jehož zisk klesl o více než 30 %.
- Celkové výsledky společnosti závisí na výkonnosti segmentu specializovaných léčiv. Podmínky v tomto segmentu jsou v současnosti velmi příznivé, což potvrzují také analytické reporty, například o společnosti McKesson. Ani to však nemusí stačit k růstu akcií celé skupiny.
- Dobré výsledky jsou již započítány v ceně. Zmíněné EPS ve výši 10,8 USD představuje výchozí bod, nikoli cíl. Trh očekává růst tržeb, expanzi marží v růstových segmentech a udržení marží tam, kde se trh zmenšuje. Pro jednoznačně pozitivní přijetí výsledků bude navíc nezbytný optimistický výhled na příští rok.
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