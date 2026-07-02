Ekonomický kalendář: Pošlou dnešní údaje NFP Wall Street prudce níže❓

Sentiment na trhu na začátku seance
Trh ve čtvrtek otevřel pod jasným vlivem globální rotace z AI/technologického sektoru. Zlato a stříbro vedou zisky, rostou o 0,79 % a 1,10 %. Fungují jako bezpečná aktiva. Ropa WTI a Brent naopak klesají o více než 0,4–0,55 % a pokračují v nejhorším čtvrtletí od roku 2020. Bitcoin klesá o 0,41 % kvůli obecnému risk-off sentimentu. Evropské indexy otevírají smíšeně. DE40 roste symbolicky o 0,03 %, zatímco UK100 a US100 jsou mírně v červených číslech. To signalizuje opatrnost investorů před odpolední zprávou NFP.
Největší volatilita je vidět mimo hlavní tabulku CFD. KOSPI otevřel poklesem až o 5–6 %, což spustilo přerušení obchodování („sidecar“). Samsung Electronics a SK Hynix při otevření ztratily přes 7–9 % poté, co výprodej čipových akcií na Wall Street přímo zasáhl korejské výrobce pamětí. Nikkei 225 reaguje mírněji, přibližně o -1 % až -1,2 %. Japonský jen, který je na 40letém minimu (USDJPY 162,37–162,38 na naší platformě), podporuje spekulace o intervenci japonského ministerstva financí. To platí zejména vzhledem k páteční nízké likviditě kvůli svátku v USA.
Na co se dnes zaměřit — hlavní události dne
Klíčovou událostí dne bude červnová zpráva NFP ve 14:30. Konsenzus je 110–115 tisíc oproti 172 tisícům v květnu. Míra nezaměstnanosti by měla zůstat stabilní na 4,3 %. Široké rozpětí výhledů (25–200 tisíc) naznačuje potenciálně výraznou reakci USD a výnosů. Vyplatí se také sledovat odpolední údaje o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby a týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Ty mohou dále ovlivnit očekávání ohledně zářijového rozhodnutí Fed.
Pozornost si zaslouží také údaje o CPI ze Švýcarska v 08:30 a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby z USA v 16:00.
Dnešní makro kalendář. Zdroj: xStation
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Denní shrnutí: Rotace na Wall Street – Dow Jones roste, zatímco AI sektor počítá ztráty
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.