Ranní shrnutí: Trump tvrdí, že má Hormuzský průliv plně pod kontrolou, trhy však zůstávají skeptické

- Seance na Wall Street skončila poklesem napříč širším trhem. S&P 500 a Dow Jones klesly o 0,3 %, zatímco Nasdaq ztratil 0,6 %. Trhy zůstávají opatrné před dnešním zveřejněním inflace CPI.
- Super Micro Computer zveřejnila výsledky po včerejším uzavření trhu. Společnost vykázala velmi silné výsledky za 4. čtvrtletí. Tržby dosáhly 11,12 miliardy USD, meziročně vzrostly o 93 %, zatímco upravený EPS dosáhl 1,70 USD a výrazně překonal očekávání analytiků. Důležité je také zvýšení hrubé marže na 17,6 %. Největším pozitivním překvapením byl však výhled pro FY27. Společnost očekává tržby 65–72 miliard USD, zatímco konsenzus Wall Street se pohybuje kolem 52,5 miliardy USD.
- Situace kolem Hormuzského průlivu zůstává napjatá, přestože Donald Trump tvrdí, že USA mají průliv „plně pod kontrolou“ a že je otevřený. Data o lodní dopravě to nepotvrzují a další incidenty s obchodními plavidly v oblasti Bab al-Mandabu a Ománského zálivu ukazují, že rizika pro námořní dopravu zůstávají zvýšená.
- Státy Perského zálivu stále více hledají alternativní trasy mimo Hormuzský průliv, což naznačuje, že situaci nevnímají pouze jako krátkodobou krizi.
- Ceny ropy zůstávají zvýšené navzdory Trumpovým ujištěním, že USA mají průliv pod kontrolou.
- Naděje na dohodu mezi USA a Íránem a znovuotevření Hormuzského průlivu se nadále střetávají s dalšími útoky na plavidla v regionu. Na jedné straně existují známky pokroku v jednáních, na druhé straně nové incidenty v Rudém moři a Ománském zálivu potvrzují, že rizika pro lodní dopravu zůstávají vysoká.
- EIA zvýšila své prognózy cen ropy pro roky 2026 a 2027 kvůli výpadkům produkce a problémům s přepravou.
- Asijské akciové trhy jsou dnes smíšené. Hlavní podporu představuje oživení technologických a polovodičových akcií. KOSPI roste o více než 3 %, podpořen silným růstem akcií Samsungu a SK Hynix, zatímco Nikkei přidává kolem 0,9 %. Trhy v Číně a Indii se mezitím obchodují v červených číslech.
- Austrálie zavede od 17. srpna minimální mzdu 31,30 AUD za hodinu pro přibližně 250 000 kurýrů pracujících pro doručovací platformy. Nová pravidla budou zahrnovat také úrazové pojištění, což zvýší náklady společností působících v rozvozu jídla.
- Výnosy japonských státních dluhopisů prudce rostou, protože vyšší ceny ropy zvyšují inflační obavy a mohou přimět Bank of Japan k dalšímu zvyšování sazeb. Navzdory vyšším výnosům jen zatím neposiluje a vůči americkému dolaru zůstává slabý.
- Sentiment u drahých kovů je na začátku dne pozitivní. Zlato roste přibližně o 0,6 % a testuje 4 400 USD za unci. Stříbro se mezitím dostalo nad 65 USD za unci.
- Mírné zisky zaznamenávají také kryptoměny. Bitcoin roste přibližně o 0,3 % a přibližuje se k 64 000 USD, zatímco Ethereum posiluje podobným tempem a testuje úroveň 1 900 USD.
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