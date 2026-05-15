Ekonomický kalendář: Pozornost u globálních dat se přesouvá na USA a Kanadu

Dnešní makroekonomická seance má poměrně smíšený charakter. Pozornost se však jasně přesouvá k datům z hlavních vyspělých ekonomik. Investoři budou sledovat především údaje z USA a Kanady, které mohou přinést nové signály o stavu jejich ekonomik po nedávných výkyvech sentimentu. V Evropě se pozornost zaměří na inflační data z Polska, která mohou pomoci vyhodnotit tempo dezinflace a výhled měnové politiky NBP. Zveřejněna budou také data z řady menších ekonomik, jejich dopad na měny a očekávání centrálních bank však bude pravděpodobně spíše lokální.
Ekonomický kalendář na dnešek
- 08:00 Norsko: Bilance zahraničního obchodu (NOK): duben: 84,2 mld. (předchozí 97,5 mld.)
- 09:00 Česká republika: Zápis ze zasedání ČNB: květen
- 09:30 Polsko: Finální inflace CPI (m/m): duben: výhled 0,6 % (předchozí 1,1 %)
- 09:30 Polsko: Finální inflace CPI (r/r): duben: výhled 3,2 % (předchozí 3,0 %)
- 10:00 Itálie: Finální inflace CPI (m/m): duben: výhled 1,2 % (předchozí 0,5 %)
- 10:00 Itálie: Finální inflace CPI (r/r): duben: výhled 2,8 % (předchozí 1,7 %)
- 10:00 Česká republika: Bilance běžného účtu (CZK): březen: 13,1 mld. (předchozí 17,37 mld.)
- 14:00 Polsko: Platební bilance: březen
- 14:00 Polsko: Běžný účet (EUR): březen: -1 250 mil. (předchozí -990 mil.)
- 14:00 Polsko: Obchodní bilance (EUR): březen: (předchozí -1 025 mil.)
- 14:00 Rumunsko: Rozhodnutí NBR o úrokové sazbě: květen: výhled 6,50 % (předchozí 6,50 %)
- 14:15 Kanada: Zahájená výstavba domů: duben: výhled 241 tis. (předchozí 235,9 tis.)
- 14:30 USA: Index NY Empire State: květen: výhled 7,7 (předchozí 11)
- 14:30 Kanada: Prodeje ve zpracovatelském průmyslu (m/m): březen: (předchozí 3,6 %)
- 15:15 USA: Průmyslová produkce (m/m): duben: výhled 0,3 % (předchozí -0,5 %)
- 15:15 USA: Využití kapacit: duben: výhled 75,9 % (předchozí 75,7 %)
- 15:15 USA: Průmyslová produkce (r/r): duben: (předchozí 0,7 %)
- 19:00 USA: Počet aktivních ropných vrtů Baker Hughes: týdenní: 411 (předchozí 410)
