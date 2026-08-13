Graf dne: GBPUSD klesá kvůli pomalejšímu růstu britského HDP!

Libra přerušila svou růstovou sérii po zveřejnění nejnovějších údajů o britském HDP. Ekonomický růst znatelně zpomalil, i když červnová data ukazují na poměrně odolného spotřebitele. Výnosy britských dluhopisů zůstávají převážně beze změny, ale GBP/USD, který je uvězněný v konsolidaci, našel důvod k obnovení poklesu poté, co se odrazil od bezprostřední rezistence.
Technická analýza: GBPUSD (D1)
GBP/USD se obchoduje v pevně zavedeném sideways trendu, což částečně odráží nejistotu ohledně měnové politiky v obou ekonomikách. Kurz se aktuálně nachází přibližně tam, kde začínal letošní rok.
Po včerejším průrazu nad lokální maximum na 1,3545 nyní kurz testuje 23,6% Fibonacciho retracement na 1,3480, který se shoduje s 10denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA10; žlutá). Udržení ceny nad shlukem klouzavých průměrů EMA10, EMA30 a EMA100 v oblasti 1,3400–1,3470 bude klíčové pro zachování nedávného odrazu a pokus o průraz ze sideways trendu.
RSI (14) na úrovni 58,2 ponechává prostor pro další růst, absence býčího makroekonomického impulzu však zároveň znamená, že trhu chybí silný katalyzátor pro prudší rally. Hlavní rezistence zůstává na lokálním maximu 1,3545, zatímco klíčový support se nachází na 1,3440 u 38,2% Fibonacciho úrovně.
Zdroj: xStation5
Co dnes ovlivňuje GBP/USD?
- Růst britského HDP zpomaluje: Britský HDP ve 2. čtvrtletí zpomalil na 0,4 % z 0,6 % v 1. čtvrtletí. Červnová data však dopadla lépe, než se očekávalo, když ekonomika vzrostla o 0,3 % oproti prognózovanému poklesu o 0,1 %.
- Růst táhnou služby: Expanze byla z velké části tažena 0,5% růstem sektoru služeb, především díky 2,7% růstu informačních a komunikačních služeb. Stavební produkce vzrostla o 0,3 %, zatímco průmyslová výroba za celé čtvrtletí stagnovala.
- Odolný spotřebitel vs. rostoucí rizika: Odolnost britské ekonomiky byla dosud podporována především spotřebiteli, kteří udržovali své výdaje díky slunečnému počasí a atmosféře kolem mistrovství světa. Z toho těžil maloobchod, pohostinství i reklama. Tato odolnost však může postupně slábnout kvůli dopadům konfliktu na Blízkém východě a 13% zvýšení cenového stropu energií, které zatíží rozpočty domácností. Ministr financí John Healey zdůraznil potřebu podporovat růst napříč celou zemí i přes přetrvávající výzvy.
Více o Forexu:
- Forex a trh s úrokovými sazbami
- Forexový broker: Jak začít cestu na měnových trzích
- Obchodování Forexu – Jak investovat do Forex CFD?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: EUR/USD se snaží zvrátit trend, Wall Street míří ke třetímu růstovému týdnu v řadě 🚨
⬇️ Tři trhy, které se vyplatí sledovat příští týden (14. 8. 2026)
BREAKING: USD oslabuje po slabších údajích o maloobchodních tržbách v USA 💥
Shrnutí trhů: Evropské softwarové akcie drží indexy poblíž rekordních maxim. Dolar odevzdává zisky z tohoto týdne (14. 8. 2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.