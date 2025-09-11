Ekonomický kalendář: Překvapí inflace CPI?

Klíčovou událostí dnešního dne je bezpochyby zveřejnění inflace v USA ve 14:30, které by mohlo rozhodnout o velikosti snížení sazeb Fedu. Trh si je stoprocentně jistý, že ke snížení sazeb Fedu příští týden dojde, nyní se však diskutuje o jeho rozsahu. Pokud CPI překvapí směrem dolů, podobně jako nedávný údaj PPI, šance na snížení o 50 bazických bodů se výrazně zvýší. Zatímco současné riziko z trhu práce snížení téměř zaručuje, obavy z inflace dříve očekávání mírnily. Pokud otázka nadměrné inflace ustoupí, otevře to Fedu cestu k dohnání ztraceného času.
Dnes byly dříve zveřejněny japonské údaje o inflaci PPI, které v zásadě naplnily očekávání. Důležité je také připomenout, že dnes má být přijato rozhodnutí ECB. Neočekává se však, že by přineslo nějaké překvapení, sazby pravděpodobně zůstanou na stejné úrovni jako v červenci. Klíčová bude komunikace prezidentky Lagardeové během její tiskové konference.
Kalendář:
- 13:00 Turecko – Rozhodnutí o úrokových sazbách (prognóza: 41 %; předchozí: 43 %)
- 14:30 – Srpnová spotřebitelská inflace (prognóza: 2,9 % r/r; předchozí: 2,7 % r/r)
- 14:30 – Srpnová měsíční inflace CPI (prognóza: 0,3 % m/m; předchozí: 0,2 % m/m).
- 14:30 – Srpnová jádrová inflace CPI (prognóza: 3,1 % r/r; předchozí: 3,1 % r/r).
- 14:30 – Srpnová měsíční jádrová inflace CPI (prognóza: 0,3 % m/m; předchozí: 0,3 % m/m).
- 14:30 USA – Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti (prognóza: 234 tis.; předchozí: 237 tis.)
- 14:45 – Tisková konference ECB
- 16:30 – Změna zásob zemního plynu (prognóza: 69 mld. bcf; předchozí: 55 mld. bcf)
