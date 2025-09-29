Ekonomický kalendář: Projevy bankéřů Fedu a ECB 🎙️

Začínáme nový rušný týden. Mezi klíčové události dneška patří projevy představitelů centrálních bank, zejména Fedu a ECB. Navíc za chvíli se dozvíme údaje o CPI, HICP a maloobchodním prodeji ve Španělsku.
Měnová politika je nyní v centru pozornosti trhu kvůli návratu Fedu ke snižování sazeb. Z tohoto důvodu jsou komentáře členů FOMC obzvláště důležité. Dnes uslyšíme mimo jiné Musalema, Bostica, Wallera, Williamse a Hammacka z Fedu, stejně jako Lanea, Müllera, Kažakse a Schnabelovou z ECB.
Podrobný kalendář dne:
09:00, Španělsko – údaje o maloobchodním prodeji za srpen:
- španělský maloobchodní prodej: předchozí 4,7 % r/r;
09:00, Španělsko – údaje o inflaci za září:
- španělský HICP: prognóza 3,0 % r/r; předchozí 2,7 % r/r;
- Španělský HICP: prognóza 0,3 % m/m; předchozí 0,0 % m/m;
- Španělský CPI: prognóza 3,1 % r/r; předchozí 2,7 % r/r;
- Španělský CPI: prognóza -0,2 % m/m; předchozí 0,0 % m/m;
11:00, Eurozóna – Schnabel, ECB
11:00, Německo– Nagel, Buba
13:30, Spojené státy americké – Waller, Fed
14:00, Eurozóna – Lane, ECB
14:00, Spojené království – MPC Member Ramsden, MPC
19:15, Spojené státy americké – U.S. President Trump speech
19:30, Spojené státy americké – FOMC Member Williams, FOMC
00:00, Spojené státy americké – FOMC Member Bostic, FOMC
